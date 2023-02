Atraso do novo aeroporto: “Corremos o risco de agravar a restrição ao crescimento”

O secretário de Estado do Turismo reconhece que as perdas para o país podem acumular-se se continuar a haver atrasos na nova solução aeroportuária para Lisboa. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Nuno Fazenda afirma ainda que tudo está a ser feito para reduzir tempos de espera no Humberto Delgado. Mas “garantir ninguém pode garantir nada”.

