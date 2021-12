CTP deseja que futuro governo seja ele PS ou PSD mantenha Rita Marques no Turismo

Na abertura do 46.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que começa hoje em Aveiro, sob o mote "Reencontro", Francisco Calheiros fez alguns agradecimentos, nomeadamente ao Presidente da República, pela "atenção e preocupação com o setor", e à secretária de Estado do Turismo."Temos a ideia de que os políticos anunciam dez medidas e concretizam uma. A engenheira Rita Marques anuncia uma e concretiza dez", começou por dizer o responsável no seu agradecimento à governante do executivo de António Costa.Francisco Calheiros disse ainda que, aproveitando a campanha eleitoral que se avizinha, que "o governo que saia das eleições de 30 de janeiro" pudesse manter a governante com a pasta no setor.A CTP, que agrega várias atividades do setor do turismo, "gostava muito de ver a engenheira Rita Marques a ocupar a pasta do Turismo", reforçou Francisco Calheiros.A abertura do congresso, que conta com mais de 730 pessoas ligadas ao setor, está a decorrer e conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa."Estamos a falar de 738 congressistas, o maior congresso da APAVT desde que há registos", disse o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira à Lusa, acrescentando que, desta forma, a reunião deste ano vai-se "reafirmar como 'o' congresso do turismo português".Este encontro foi adiado em 2020 devido à pandemia de covid-19.Questionado sobre as expectativas que a APAVT tem para o regresso do congresso anual que agrega agentes de várias atividades do setor, Pedro Costa Ferreira diz que esperam, "sobretudo, uma afirmação da união de toda a cadeia de valor em defesa do setor e, com isso, em defesa da economia nacional e da recuperação económica do país"."É tempo de afirmarmos que defender a economia não é defender meia dúzia de empresários gordos com chapéu de cartola e com lucros. É defender, sobretudo, o emprego, com isso a dignidade da pessoa humana e, já agora, o SNS [Sistema Nacional de Saúde] do próximo futuro. Porque toda a resposta pública é alimentada pelos nossos impostos e sem economia assistiremos à rutura do sistema social", acrescentou o responsável à Lusa.Em 11 de novembro de 2020, a APAVT adiou a realização do seu 46.º Congresso Nacional em Aveiro, para data a definir, dada a crise pandémica. Este congresso, que todos os anos junta várias centenas de agentes económicos ligados ao setor do turismo, estava previsto decorrer de 12 a 15 de novembro do ano passado, já em Aveiro, cidade que em 2016 também tinha sido anfitriã deste evento.Em 2021, a escolha da cidade manteve-se, assim, como estava previsto."Aveiro tinha sido escolhida para sede do nosso congresso em 2020. Fazê-lo apenas em 2021 retrata bem os constrangimentos pelos quais todos temos passado, tendo-nos parecido, por outro lado, boa ideia confirmar o congresso que tinha sido desenhado na altura. É uma boa afirmação da nossa vontade de viver num mundo normal. Fazemo-lo mais tarde, mas cumprindo integralmente o que havíamos desenhado em 2019", afirmou Pedro Costa Ferreira.Em 2019 foi no Funchal, Madeira, que se realizou o 45.º Congresso Nacional da APAVT.