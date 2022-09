Em 12 anos foram construídos quase 1.800 hotéis

Entre 2005 e junho de 2022, foram construídos de raiz 1.777 unidades hoteleiras e de turismo rural. São dois terços do total de pedidos de licenciamento. 2020 foi o ano com o maior número de construções, com 243.

