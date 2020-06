Faturação da restauração já está a 91% dos valores pré-covid

A análise da Reduniq mostra que os picos na restauração são mais evidentes nos fins-de-semana, tendo os anteriores máximos sido observados no sábado, 30 de maio, e domingo, 31 de maio, quando a faturação atingiu os 82% e 80%, respetivamente, face ao valor médio registado na semana de 1 a 7 de março.O estudo indica também que são já 86% os estabelecimentos de restauração a faturar, com um valor médio semanal de 1.368 euros por ponto de venda.A Reduniq nota que, na última semana, 85% dos estabelecimentos comerciais já se encontravam a faturar, mais 10 pontos percentuais do que na semana anterior.



O estudo destaca também o forte crescimento no segmento de cosmética e perfumes, que faturava 20 a 25% dos valores pré-pandemia durante as quatro primeiras semanas de desconfinamento, eque disparou para 63% da faturação observada na semana de 1 a 7 de março.



Na moda, a faturação acelerou na semana passada para 85% dos níveis pré-covid.





Lisboa com recuperação mais lenta

O estudo revela ainda que a recuperação da faturação varia consoante as regiões, sendo que Beja, Portalegre e Santarém encontram-se já 14%, 13% e 10%, respetivamente, acima dos níveis anteriores à pandemia.



Já os Açores, Madeira, Faro e Lisboa ainda se mantêm abaixo dos 90% face à faturação da primeira semana de março.



A Reduniq assinala que a recuperação é mais lenta nas regiões onde o turismo tem maior peso. E, no caso de Lisboa, há também o facto de existirem muitas empresas de serviço, cujos colaboradores se mantêm em teletrabalho, o que penaliza a faturação de áreas como a restauração. Acresce que os centros comerciais da Grande Lisboa continuam encerrados, ao contrário do que sucede no resto do país.



Desta forma, a faturação global dos negócios no concelho de Lisboa ainda se encontra nos 54% face à primeira semana de março e no Porto o valor cifra-se em 69%.



Em Lisboa, a maior penalização vem da ausência de turismo, cuja faturação está nos 23% face à primeira semana de março, mas também as vendas nacionais estão abaixo do nível anterior à pandemia, situando-se nos 84%.



No distrito do Porto este efeito é mais ligeiro, com a faturação nacional já ligeiramente acima dos níveis pré-covid (101%), enquanto as vendas a estrangeiros ainda se encontra nos 28%.