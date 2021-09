Hilton de 40 milhões em Gaia cria 100 empregos e já aceita reservas

Está pronto a abrir mais um hotel no centro histórico de Vila Nova de Gaia. O Hilton Porto Gaia, situado no número 124 da Rua de Serpa Pinto, resulta da conversão dos antigos armazéns de vinho do Porto do grupo Gran Cruz e ocupa uma área útil de 42 mil metros quadrados, divididos por oito pisos.

Este novo cinco estrelas conta com 194 quartos e suites, restaurante, um lobby bar, bar panorâmico com vista para o rio Douro e centro histórico do Porto, um SPA com mais de mil metros quadrados, ginásio aberto ao público, estúdio de pilates, salas para eventos, onde se inclui um auditório com 356 lugares e um "ball room" com capacidade para cerca de 600 pessoas, e parque de estacionamento próprio.

Leia Também Pandemia vai acelerar venda de hotéis em 2021

O Hilton Porto Gaia, cujo investimento rondou 40 milhões de euros, resulta de um acordo de franchising com a Sabersal – Promoção Turística e Imobiliária, que faz parte da "private equity" ECS Capital, e será a segunda propriedade com a marca Hilton em Portugal (a primeira é o Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa).

De acordo com a empresa, o novo hotel irá criar "mais de 100 postos de trabalho diretos e indiretos".



Ainda não está agendada a inauguração do Hilton Porto Gaia, mas já é possível fazer reservas. Dia 28 de setembro - esta é a primeira data disponível para reserva na página online do hotel.

Este é um dos três novos hotéis da cadeia Hilton em Portugal, que duplica, assim, o seu portefólio no país. Em dezembro passado, a marca tinha anunciado investimentos na construção do Legacy Hotel Cascais e do Double Tree by Hilton Lagoa Açores, com abertura prevista para 2023 e 2022, respetivamente.