Hoteleiros frisam que é “inaceitável” o “arrastar” da solução para o novo aeroporto

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), presidida pelo ex-dirigente socialista e antigo secretário de Estado do Turismo Bernardo Trindade, frisa que é "inaceitável" o "arrastar" de décadas para que se encontre a solução para o novo aeroporto de Lisboa.



Dias depois do anúncio e recuo do Governo para a solução – que a AHP diz ter recebido com "otimismo" - e perante o cenário de vários atrasos e cancelamentos de voos, Bernardo Trindade salienta que "a situação recentemente criada é muito má para o país" e sublinha que a solução para o aeroporto de Lisboa "é, há muito, urgente, urgentíssima no curto prazo", lembrando que "a incapacidade de resposta, nomeadamente na falta de slots, é uma realidade muito prejudicial para o setor do Turismo, mas também para a economia do país", lê-se em comunicado.



"Portugal não se pode dar ao luxo de rejeitar clientes por falta de soluções de mobilidade", avisa o presidente da AHP, para quem esta "indefinição" traz, não só, "problemas no imediato, mas também a médio e longo prazo" para Lisboa e para o país.

Por isso, a AHP apela a que se encontre de forma "célere" uma solução aeroportuária "definitiva", lembrando o "desperdício de investimento em concursos, estudos e análises, o dispêndio inglório de energia em avanços e recuos", para que se decida sobre o novo aeroporto.