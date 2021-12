Já é possível alterar reservas na TAP sem custos. Companhia faz frente a ómicron

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP já tem um plano para fazer frente à quebra das receitas provocada pela nova variante da covid-19, ómicron. A partir desta quarta-feira, todas a reservas podem ser alteradas sem qualquer taxa.





Sílvia Mosquera, CCRO da TAP afirmou, durante o 46.º Congresso da Associação de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), citado pelo Eco, que atualmente a empresa está a operar a 80% da capacidade de 2019, "uma boa precentagem", para a executiva.





Ainda durante esta conferência, Pedro Costa Ferreira , salientou que "precisamos de união e sentido de estratégia, também porque teremos de nos preocupar com a defesa do 'hub' aéreo em Lisboa, e isso não parece possível sem a manutenção de uma TAP com dimensão".





O responsável lembrou que hoje se assiste a um país dividido "entre quem sustenta o apoio estatal à TAP e quem o combate", acrescentando que a associação não se revê "nesta simplicidade" de análise.