O aumento estendeu-se à generalidade dos países do bloco regional, com exceção do Luxemburgo (-4,3%), Irlanda (-1,5%) e Espanha (-0,9%) que, apesar do ligeiro decréscimo continua a ser o país da União Europeia com mais dormidas nos alojamentos turísticos: as unidades do país vizinho contaram com 467 milhões de dormidas no ano passado.



Espanha é acompanhada no cimo do ranking por França (444 milhões), Itália (429 milhões) e Alemanha (419 milhões), que registaram, em 2018, subidas de 2,4%, 1,9% e 4,3%, respetivamente.



Ainda que estes quatro países liderem, em termos absolutos, a sua evolução está distante dos maiores crescimentos neste indicador do turismo, que aconteceram mais a leste: a maior subida foi protagonizada pela Letónia (8,3%) e Lituânia (7,7%), seguidos por Malta (6,5%), Polónia (5,8%) e Roménia (5,5%).



No conjunto da União Europeia, o número de dormidas em alojamentos turísticas por parte de residentes cresceu 2,3%, ligeiramente acima das dormidas dos não residentes (2%).



No caso de Portugal, o total de dormidas cresceu 1,7% em 2018, sendo que as dormidas de residentes cresceram 5,5% e as de não residentes diminuíram 0,1%.

No ano passado, o número de dormidas turísticas nos países da União Europeia voltou a aumentar, prosseguindo a tendência de crescimento que se verifica desde 2009, que marcou o início da crise financeira.De acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 23 de janeiro, pelo Eurostat, as dormidas em alojamentos turísticos na União Europeia subiram 2% face a 2017, para mais de 3,1 mil milhões.