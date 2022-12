Número de passageiros em aeroportos descolou no verão, mas longe do pré-pandemia

O número de passageiros que se movimentaram nos aeroportos nacionais voltou a aumentar no terceiro trimestre, ainda que se mantenha longe do período homólogo de 2019, revelam os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Entre julho e setembro, os aeroportos nacionais movimentaram 18,5 milhões de passageiros, o que corresponde a um crescimento de 79,4% face ao mesmo período de 2021. Já comparando com o terceiro trimestre de 2019, regista-se uma queda de 1,5%, ficando assim ainda aquém do período pré-pandemia.Também no que toca ao transporte de mercadorias por via aérea verificou-se um crescimento homólogo de 16,1%, mais também uma queda de 1,5% face a idêntico período de 2019.No mesmo trimestre, foram transportados 44,6 milhões de passageiros por comboio e 54,8 milhões por metropolitano, subidas homólogas de 35,9% e 50,8%, respetivamente. Já face a 2019 registam-se quedas de 3,2% no caso do comboio e de 15,5% quando o olhar se vira para o metro.O transporte de passageiros por via fluvial aumentou 24,7% relativamente ao terceiro trimestre do ano passado, atingindo 6 milhões de passageiros e diminuindo 16% face ao pré-pandemia. É ainda de destacar uma escalada de mais de 60% em cadeia.No que toca ao transporte de mercadorias por outros meios que não aéreo, por via marítima registou-se um acréscimo homólogo de 6%, sendo ainda de destacar uma subida de 7,1% face ao terceiro trimestre de de 2019.Já transporte rodoviário de bens continuou a decrescer, tendo contabilizado uma queda de 3,3% quanto comparado com o intervalo entre julho e setembro de 2021. Face ao mesmo período de 2019 derrapou 6,5%, correspondendo a 34,5 milhões de toneladas movimentadas.