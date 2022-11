Passageiros de cruzeiros em Lisboa sobem 139% em outubro

O porto de Lisboa recebeu no passado mês de outubro um total de 49 escalas de cruzeiros, o que significa um aumento de 40% face ao mesmo mês do ano passado. De acordo com dados da administração do porto da capital, nesse mês o número de passageiros ultrapassou os 93,5 mil, o que equivale a mais 139% do que em outubro de 2021.





