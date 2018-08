Portugueses entre os que gastam menos nas férias

Os turistas do Luxemburgo gastam, em média, 768 euros. Já os portugueses, pelo contrário, estão entre os que menos gastam com 136 euros.

Os turistas luxemburgueses são os que mais dinheiro gastam nas férias entre os países das União Europeia. De acordo com os dados mais recentes do Eurostat, relativos a 2016,os luxemburgueses gastam cerca de 768 euros numa viagem com estadia média de uma noite.





Seguem-se Malta, com 646 euros, Áustria (606 euros), Bélgica (591) e Chipre (488 euros).





Já Portugal, pelo contrário, ocupa os últimos lugares da lista. Quando vão de férias, em média, os portugueses gastam 136 euros. Um valor que só é superado pela República Checa (129 euros), Roménia (124 euros) e pela Letónia que ocupa o último lugar com 107 euros.