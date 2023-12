Portugueses vão fugir da época alta e optar por destinos mais baratos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O abrandamento da atividade económica global e a ameaça de recessão na área do euro são as maiores nuvens que pairam sob o turismo, podendo travar o atual ritmo de crescimento. Mas há mais riscos que podem vir a impactar o setor e obrigar a mudanças no comportamento dos turistas, principalmente dos portugueses.





...