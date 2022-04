Portugueses viajaram mais 21,6% no ano passado do que em 2020

Em 2021 os portugueses realizaram, no total, 17,5 milhões de viagens no país e ao estrangeiro, das quais mais de metade (9,2 milhões) foram deslocações em lazer. E do total de viagens realizadas no ano passado, 4,6 milhões foram deslocações realizadas entre setembro e dezembro.



Estes números, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), refletem um "aumento significativo" de 21,6% do número de viagens realizadas no ano passado face a 2020. No entanto, as deslocações dos portugueses no país e ao estrangeiro ainda estão 28,4% abaixo das viagens realizadas em 2019, o melhor ano de sempre do Turismo em Portugal.



No total do ano de 2021, de acordo com os números provisórios do INE, as deslocações dos portugueses ao estrangeiro representam 5,8% do total das 17,5 milhões de viagens, tendo subido 48,8%, mas ficaram 67,4% abaixo do número de 2019. Quase metade (49,7%) das viagens ao estrangeiro foram para "lazer, recreio ou férias".



Já as viagens dos portugueses no país, em 2021, cresceram 20,2%, ainda que menos 22,7% face a 2019. Mais de metade (52,7%) foram deslocações em lazer, revelam os números do INE.



A "visita a familiares ou amigos" foi o motivo de 36,8% das viagens (6,4 milhões) realizadas no ano passado. Menos 30,3% face a 2019.



Os motivos "profissionais ou de negócios" representaram apenas 5,6% (1 milhão) do total das deslocações em 2021, ficando 50,9% abaixo dos números de 2019, de acordo com os números provisórios do INE.



Os dados revelam ainda que no ano de 2021, cada turista pernoitou, em média, 6,62 noites, tendo havido uma redução de 1,5% face ao número de 6,72 noites em 2020. Mas neste campo houve um aumento da média das estadias de 2019, quando as pernoitas eram de 5,45.



O INE diz também que a média das pernoitas dos turistas portugueses registou "valores muito elevados nos meses pandémicos de janeiro e fevereiro de 2021 (9,70 noites e 6,64 noites, respetivamente)" face aos mesmos meses de 2019 e 2020 quando "a pandemia ainda não se tinha iniciado em Portugal".



Viagens dos portugueses ao estrangeiro cresceram 547,3% entre setembro e dezembro



Os dados do INE apontam ainda que no 4º trimestre de 2021, entre setembro e dezembro, o total de viagens dos portugueses ascendeu a 4,6 milhões de deslocações, o que corresponde a um acréscimo de 96,1% face ao período homólogo. Mas o número fica 16,5% abaixo das deslocações realizadas no último quadrimestre de 2019, quando se realizaram 5,5 milhões de viagens.



Neste período, os dados mostram que os portugueses viajaram mais no país. Entre setembro e dezembro de 2021 as deslocações do país representaram a grande maioria (91,3%) do total de viagens realizadas durante estes meses, tendo ascendido a 4,2 milhões.



Mas as viagens dos portugueses ao estrangeiro, entre setembro e dezembro de 2021, cresceram 547,3%, totalizando 398,9 mil viagens, "a proporção mais elevada desde o 1º trimestre de 2020", diz o INE.



Centro do país foi a região mais escolhida pelos turistas portugueses



Em 2021, a região Centro do país foi a mais escolhida como destino das viagens dos portugueses em território nacional, tendo concentrado 29,2% do total das deslocações realizadas em todo o ano.



Seguiu-se o Norte que acumulou 22,2% do total de viagens dos turistas nacionais no ano passado e o Algarve surge em terceiro lugar com 17,4%.



Entre as viagens ao estrangeiro os destinos mais escolhidos pelos portugueses, em 2021, continuaram a ser Espanha e França, com 43,7% e 11,6%, respetivamente, do total de deslocações.



A Itália ascendeu à terceira posição com 5,6%, lugar ocupado pelo Reino Unido em 2020 que desceu para a sexta posição em 2021, com 2,9%.