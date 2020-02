O documento, a que a Lusa teve acesso, teve por base uma petição que reuniu quase 1.000 assinaturas promovida um grupo de cidadãos que pretende ver revogado o licenciamento do complexo hoteleiro, que tem entre os promotores o empresário Miguel Pais do Amaral.



Na moção, o PPD/PSD e o Movimento Servir Portimão alegam que a suspensão do loteamento, além de não afetar direitos dos proprietários, permitirá "reponderar" as soluções de ocupação da área abrangida, no sentido de perceber se o regime urbanístico previsto "deve ou não ser revisto".



Os deputados municipais justificam a sua posição com o facto de o projeto de loteamento para a construção de 600 camas turísticas ter recebido um parecer desfavorável da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.



A reprovação do projeto foi conhecida em maio de 2019, após parecer desfavorável da Comissão de Avaliação responsável pela análise técnica do Estudo de Impacte Ambiental.



Os deputados recordam que o chumbo "teve em conta os riscos e potenciais danos que a sua aprovação e execução poderia acarretar para a flora e arribas na zona".



De acordo com o parecer da Comissão de Avaliação, "o projeto não reúne condições para poder ser viabilizado, nomeadamente devido a fatores como a biodiversidade e a paisagem".



A comissão considerou que a construção punha em risco a destruição de quase três hectares de um dos núcleos mais representativos de 'Linaria algarviana', espécie vegetal fortemente pressionada, exclusiva do barlavento algarvio e detentora de estatuto de proteção pelo regime da Rede Natura 2000.



"Além disso, perspetivam-se impactos irreversíveis na estrutura e qualidade cénica da paisagem suscetíveis de comprometer a identidade de uma das zonas que preserva os traços originais da paisagem costeira regional", destacou.



Em novembro de 2019, os três promotores do projeto - os grupos Top Building, a espanhola Astronow e a Areia Feliz em parceria com a Estoril Investe - apresentaram um novo estudo de impacte ambiental para três hotéis de cinco estrelas, para o loteamento UP3, localizado na ponta de João d'Arens, junto às praias do Vau e do Alemão.



O projeto reformulado prevê uma menor área de construção, com três hotéis, menos quartos e mais afastados das falésias.

