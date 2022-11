Receitas no turismo chegam aos 600 milhões de euros e sobem 21,3% face a 2019

Em setembro, as receitas totais no turismo atingiram os 608,2 milhões de euros, subindo 21,3% face aos proveitos conseguidos no mesmo mês de 2019 e 70,3% quando comparado com o período homólogo.



Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mais de metade do total das receitas de setembro, 469,2 milhões de euros, foram arrecadados pelas dormidas. Mais 22,5% face a 2019 e 74,5% em relação ao período homólogo.



A área metropolitana de Lisboa concentrou 30,7% dos proveitos totais e 32,2% dos relativos a aposento. Segue-se o Algarve com 30,5% e 29,4% do total de receitas, respetivamente e o Norte com 15,3% e 15,8%, pela mesma ordem.



Os números revelam ainda que, entre julho e setembro deste ano, as receitas totais aumentaram 24,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019, sendo que os proveitos de aposento subiram 25,2% comparando com o mesmo período. Face ao período homólogo, quando ainda vigoravam algumas medidas de combate à pandemia Covid 19, as receitas totais subiram 78,1% e as de estadia 81,2%.



O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se, em setembro, em 78 euros e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu os 115,6 euros. Mais 17,7% e 18,9% face aos valores praticados em 2019, respetivamente.



Os valores de quarto disponível mais elevados foram registados na área metropolitana de Lisboa com 117,7 euros e no Algarve com 87,6 euros.







Algarve e Centro continuam com menos dormidas que 2019



No total, em setembro, o alojamento turístico registou 2,9 milhões de hóspedes e 7,7 milhões de dormidas, com tímidos aumentos de 0,2% e 0,7% face a 2019, respetivamente.



O Algarve concentrou 30,4% das dormidas, seguindo-se a área metropolitana de Lisboa com 24,5% e o Norte com 16,2%.



Apesar de se terem registado aumentos das dormidas em todas as regiões, o Algarve e o Centro continuam abaixo dos níveis de 2019, com menos 9,2% e 3,3%, respetivamente, sobretudo pela quebra de aposentos dos turistas estrangeiros.



Em Albufeira, por exemplo, foram registadas 886,6 mil dormidas, o que representa uma redução de 13,8% face a setembro de 2019, com um decréscimo de 5,8% entre os turistas portugueses e de 16,4% estrangeiros.



As maiores subidas foram registadas na Madeira, crescendo 17%, no Norte com 8,7% e nos Açores com mais 8,2%.



O Funchal representou 7% do total de dormidas em Setembro, com 540,7 mil, subindo 16,5% (+77,5% nos residentes e +8,9% nos não residentes) em comparação com setembro de 2019.



O Porto teve 518,3 mil dormidas em setembro, que se traduziram num crescimento de 9,7% face ao mesmo mês de 2019 (+7,5% nos residentes e +10,1% nos não residentes).



Já a cidade de Lisboa atingiu 1,4 milhões de dormidas (quota de 18% do total), ultrapassando em 3,6% (+11,4% nos residentes e +2,4% nos não residentes) os aposentos registados em 2019.