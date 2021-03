Reino Unido diz que é cedo para fazer reservas turísticas

O Reino Unido vai alertando que é “prematuro” os seus cidadãos começarem a fazer reservas para as férias fora do país. As palavras foram do ministro da Defesa, Ben Wallace, à BBC, que assumiu não ter ainda marcado férias à espera das conclusões da “task force” que serão conhecidas a 12 de abril, detalhando-se, nessa altura, quando e como as viagens internacionais podem regressar. Não descartou, no entanto, que possam manter-se as interdições de viagens ao estrangeiro, o que seria um golpe para o turismo português.





Por isso, apelidou de prematuro fazerem-se já reservas, apesar do país estar com boas taxas de vacinação. Aliás, o país bateu pelo segundo dia consecutivo o recorde de doses administradas. No sábado, foram dadas 873.784 doses. No Reino Unido metade dos adultos já receberam uma primeira dose. Em Portugal, desde o início da campanha de vacinação são já mais de 900 mil os portugueses que receberam pelo menos a primeira dose, um total de 8,76% da população portuguesa. Depois de ter sido suspensa, a vacina da AstraZeneca voltará a ser administrada em Portugal a partir desta segunda-feira, 22 de março, começando a chegar as da Johnson & Johnson em abril.





Apesar do andamento dos processos de vacinação, há vários países na Europa a por travão no desconfinamento. O Reino Unido deixa mais este aviso, alertando para o crescimento das variantes. As declarações de Ben Wallace foram feitas à BBC, a estação onde a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, confessou esperar reabrir o turismo em maio, esperando ter “tudo pronto para permitir aos britânicos visitar o país”. O Reino Unido é uma importante fonte de turistas para Portugal, mas para já as ligações aéreas continuam interrompidas.