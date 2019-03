Veja como é o quarto que custa 100 mil dólares por noite em Las Vegas

Las Vegas tem uma reputação de excessos, mas quem já a visitou sabe que os seus "excessos" costumam ter escala (como uma loja da M&M de dois andares!) ou custo (30 dólares por martini!) mas nada genuinamente luxuoso. Agora, o renovado Palms Casino Resort apresentou um quarto que se pode dizer que é genuinamente extravagante.





Desenhado pelo artista Damien Hirst juntamente com a empresa de arquitetura Bentel & Bentel, o espaço de dois andares tem seis obras de arte originais de Hirst, nos seus cerca de 800 metros quadrados.





Damien Hirst "criou mesmo uma obra de arte", afirmou Lorenzo Fertitta, vice-chairman e administrador do Red Rock Resorts.





Os responsáveis recusaram revelar quanto é que custou construir a suíte, mas Frank Fertitta, "chairman" e CEO do Red Rock Resorts, afirmou que "se vir algumas das peças que estão na suíte, há componentes que podem constar de um leilão, pelo que algumas dessas coisas foram vendidas previamente".





Quando se procura por esses itens, depressa se chega a 10 milhões de dólares apenas em arte. Um dos animais em formol de Hirst, apesar de mais pequeno do que os tubarões que estão no quarto de hotel, foi vendido recentemente por 4,4 milhões de dólares, enquanto uma pintura de uma borboleta ligeiramente mais pequena do que as que estão no quarto (a suíte tem duas) foi vendida por 614 mil euros no ano passado, num leilão da Sotheby’s, em Londres.





A quantia total continua a aumentar se analisadas as cadeiras de jantar, almofadas, mesas-de-cabeceira, capas de edredão, almofadas decorativas, azulejos, mesa de bilhar, borboletas de pedra incrustadas, entre outros itens.





"Eu disse: ‘quanto é que queres gastar?", afirmou Hirst. "Então partimos naquela direção – as almofadas, as cadeiras, o papel de parede…" A arte, continua Hirst, deve deslumbrar, mas não distrair. "Eu gosto quando alguém entra num quarto e diz: ‘Uau’", afirmou Hirst. "É o que a arte precisa de fazer: precisa de estar mesmo à sua frente e depois desaparecer".





Mesmo que a experiência seja efémera, os visitantes da suíte podem sentir o impacto nas suas carteiras durante anos. A suíte pode ser oferecida a grandes jogadores que têm uma linha de crédito de pelo menos um milhão de dólares no Palms. Ou, em alternativa, para os que preferem pagar em dinheiro, duas noites de estadia vão custar uns surpreendentes 200.000 dólares.





"Há certamente um mercado para isto", afirmou Lorenzo Fertitta. "São pessoas que procuram por uma experiência única, ou que querem fazer um evento, ou simplesmente para se mostrarem, ou ainda para terem a melhor experiência que podem ter em Las Vegas", acrescentou.



(Texto original: Look Inside Damien Hirst’s $100,000-per-Night Suite in Las Vegas)