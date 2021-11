Dia 3: Governo lança no palco European Startup Nation Alliance

12h29

"O Facebook rege-se por regras diferentes das democracias"

O terceiro dia arrancou no palco principal, novamente com o Facebook em destaque. Roger McNamee, empresário e antigo consultor da empresa de Zuckerberg, indicou que nunca a rede social iria avançar para um "rebranding" (recentemente a casa-mãe do grupo Facebook passou a chamar-se Meta), nem o foco passaria a ser o metaverso, se não fosse por Frances Haugen, a ex-funcionária que veio a público denunciar que a empresa está mais preocupada com o lucro do que com os seus utilizadores.

"A ideia aqui é blindar Mark Zuckerberg de todos os problemas relacionados com o Facebook, atuais ou passados. Resultou com a Google, vamos ver se também resulta com o Facebook", explicou McNamee, que frisou ainda que "qualquer pessoa no lugar dele faria o mesmo. Como CEO de uma empresa temos de apresentar lucros aos acionistas e isso Zuckerberg faz lindamente".