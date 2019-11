Facebook: Criação da Libra vai ser uma "viagem de vários anos" 

Kevin Weil, da Calibra, entidade criada pelo Facebook para a sua moeda virtual Libra, reconhece que a criação da criptomoeda vai ser uma longa viagem. E garante que a divisa não vai ser lançada enquanto não houver enquadramento regulatório.

A criação da Libra vai ser uma "viagem de vários anos" ou " mesmo de décadas", afirmou Kevin Weil no palco principal do Web Summit, esta terça-feira, 5 de novembro. Isto numa altura em que a criptomoeda da rede social tem apenas "alguns meses de existência".

Apesar de o anúncio da criação da Libra ter sido feito apenas em junho, estão já a ser dados passos para desenvolver a moeda. "Sim, há progressos técnicos", revelou Kevin Weil à audiência, dizendo ainda que tem já uma versão no seu telemóvel a funcionar. "O progresso está a acontecer", reforçou.

Um progresso que, segundo o responsável da Calibra, vai contribuir para um "mundo melhor", no qual todas as pessoas com smartphone poderão ter acesso a serviços financeiros.



Facebook aguarda pela regulação

O responsável da Calibra garante, porém, que a Libra apenas será lançada quando estiver definido o enquadramento regulatório. "Já dissemos que vamos lançar apenas quando tivermos as regras regulatórias e estamos comprometidos com isso", afirmou, notando também que as conversas com os reguladores têm sido "positivas".