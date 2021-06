Assine o Negócios e aceda sem limites, no pc e no smartphone

Para Roger Atkins, fundador da consultora ‘Electric Vehicles Outlook’, nos próximos cinco anos, a evolução das soluções em mobilidade elétrica será “rápida para frotas de veículos comerciais, como autocarros, táxis e veículos pesados de mercadorias”. E este é o caminho desejável, se pretendermos trabalhar para a neutralidade carbónica.





Um estudo da EY e da Eurelectric divulgado em fevereiro mostrou que a eletrificação das frotas (públicas e privadas) poderia representar um corte de 50% nas emissões de CO2 na Europa, no que seria uma solução win-win para o clima e para os proprietários das frotas. É que, apesar de representarem apenas 20% do parque automóvel do continente, estes veículos são responsáveis por 40% dos quilómetros percorridos e por 50% das emissões. De acordo com o relatório, o número de veículos elétricos nas frotas europeias não ultrapassa os 420 mil, número que deve subir para os 10,5 milhões de veículos elétricos até 2030.





Mais uma vez, serão as novas regulamentações e a aposta em incentivos fiscais as vias utilizadas para estimular o processo. Neste momento, são mais de 300 as cidades europeias com zonas de baixas emissões e zero emissões, no que é uma forma de pressão para que as empresas que atuam naquelas áreas eletrifiquem as suas frotas.





“A eletrificação é a forma mais eficiente de descarbonizar o setor dos transportes, que é ainda responsável por cerca de 25% das emissões de CO2 a nível europeu”, afirma Pedro Vinagre, administrador da EDP Comercial, que assume que a eletrificação de frotas é um vetor essencial da estratégia da empresa. O trabalho é feito junto das empresas ao nível do aconselhamento e dimensionamento de oportunidades, onde é partilhada a experiência de eletrificação da própria frota de ligeiros da EDP, que se pretende totalmente elétrica até 2030.





À boleia da eletrificação das frotas surge a aposta em soluções de carregamento para os trabalhadores das empresas. “O que tipicamente acontece é que os clientes empresariais aderem a soluções de carregamento quando a sua própria frota já começou o processo de transição. Aí, o gestor espera ter uma solução de carregamento integrada, com uma componente digital que permita à empresa fazer a gestão dos seus carregadores e carregamentos”, relata Pedro Vinagre, como é o caso da app EDP EV Charge. Atenta a este mercado, a EDP Comercial está a apostar no desenvolvimento de novas funcionalidades para as empresas, como a gestão inteligente de cargas (smart charging), que permitirá que mais veículos sejam carregados em edifícios com potência instalada limitada.