Assine o Negócios e aceda sem limites, no pc e no smartphone

“O carregamento do veículo é uma componente fundamental da mobilidade elétrica e esse é o espaço mais natural para as empresas do setor energético, como a EDP – o de garantir uma experiência fácil e conveniente no processo de carregamento. Este primeiro passo é essencial para que cada vez mais utilizadores se sintam confiantes nesta transição” assume Pedro Vinagre, administrador da EDP Comercial, que defende que existe espaço para a rede pública crescer em Portugal.



“Atualmente, contamos com um rácio de 21 veículos por ponto de carregamento, fazendo de Portugal um dos países da Europa que mais terá que investir para chegar aos 20 mil pontos até 2025 e 40 mil em 2030”, alerta, estimando que, em dez anos, 40% a 50% da energia dos veículos elétricos seja fornecida por carregadores públicos.





Com isso em mente, a EDP Comercial tem desenvolvido soluções de carregamento para usar em ambiente doméstico (moradias e condomínios) e corporativo e procurado também aumentar a rede pública. Para tal, foi feita uma aposta em parcerias com clientes como a Brisa, BP e Repsol, para a instalação de 48 pontos de carregamento rápidos e ultrarrápidos nas principais autoestradas portuguesas, ou com a McDonald’s, para a instalação de 150 pontos de carregamento em restaurantes da marca de norte a sul do país, e também nas ilhas. Em apenas 20 minutos, enquanto se almoça, será possível carregar a bateria para percorrer mais 100 quilómetros.





A identificação de novas localizações para a expansão da rede pública é crucial “e os municípios podem desempenhar um papel ativo neste processo, já que sabem as necessidades específicas dos seus cidadãos”, afirma Pedro Vinagre.