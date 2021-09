Aeroporto de La Palma retoma voos suspensos desde sábado

Leia Também La Palma sem aeroporto por causa das cinzas do vulcão

A informação foi avançada este domingo pela empresa gestora dos aeroportos e do tráfego aéreo, a Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (AENA).Segundo a agência de notícias espanhola EFE, a AENA informou que o processo de limpeza das cinzas está concluído e por isso a navegação aérea é retomada.Após a reativação do aeroporto de La Palma, todos os aeroportos das Ilhas Canárias estão operacionais, mas a AENA aconselha os viajantes a verificar com as respetivas companhias aéreas o estado dos voos.O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo passado depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região.A lava do vulcão destruiu dezenas de casas e obrigou à retirada de mais de seis mil pessoas que estavam na zona da erupção, mas não foram registadas vítimas até ao momento.