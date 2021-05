Costa quer alterar leis do trabalho para fazer face à crise pandémica

"Nós não podemos sair desta crise com a legislação de trabalho que tínhamos quando esta crise começou", afirmou António Costa, na Figueira da Foz, numa sessão de apresentação da sua moção de orientação política ao Congresso do PS, que se realiza em 10 e 11 de julho.No discurso perante algumas dezenas de militantes do PS, António Costa frisou que a crise decorrente da pandemia "deixou bem patente o grau de desregulação que existe hoje nas relações de trabalho"."A híper precariedade que existe na vida. E que expôs particularmente muitas pessoas a uma enorme fragilidade", observou o líder do PS."Hoje não se trata só de fazer a conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional. Não se trata só de continuar a trajetória de aumento dos rendimentos. Trata-se de assegurar trabalho digno e com direitos para todos aqueles que trabalham, qualquer que seja a sua atividade", defendeu António Costa.