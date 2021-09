Ministro das Infraestruturas quer decidir futuro da administração da IP "até ao final do ano"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse esta sexta-feira que pretende ter a situação da administração da Infraestruturas de Portugal (IP), em fim de mandato, resolvida "até ao final do ano".Questionado pela agência Lusa a bordo da Train Summit - Green deal e Descarbonização, à chegada à estação ferroviária de Campanhã, no Porto, sobre quando esperava ter a situação da administração da IP resolvida, Pedro Nuno Santos respondeu apenas "até ao final do ano".A IP, atualmente liderada por António Laranjo, que foi reconduzido no cargo em 2018, depois de substituir António Ramalho em 2016, tem a administração em final de mandato.Durante a Train Summit, que decorreu hoje numa carruagem especial integrada num serviço Intercidades Lisboa-Porto, pela IP falaram o vice-presidente Carlos Fernandes e ainda Francisco Cardoso dos Reis.António Laranjo esteve integrado na comitiva de hoje, mas não participou nas sessões da conferência moderada pelo gestor e professor universitário António Costa Silva.A Train Summit decorreu hoje entre as estações de Lisboa - Santa Apolónia e Porto - Campanhã, e contou com a presença de responsáveis da CP - Comboios de Portugal, Infraestruturas de Portugal, Fertagus, Medway, Takargo.Estiveram também presentes o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta, o presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, o presidente da Plataforma Ferroviária Portuguesa, Joaquim Guerra, e o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.