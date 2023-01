Análise: Taxas dos bancos centrais

Os Estados Unidos são o principal mercado financeiro global, líder na subida das taxas de juro em 2022 e omnipresente nas nossas carteiras.



Por seu turno, como pode observar no quadro, a subida dos juros do Banco Central Europeu (BCE) está aquém dos seus congéneres europeus. Apenas a taxa helvética subiu menos, mas a inflação na Suíça é de apenas 3%! Com a inflação na área do euro acima

...