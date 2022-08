Dólar, refúgio ou problema?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Dólar norte-americano está no nível mais alto dos últimos anos face ao euro, tal como face ao iene, libra e yuan chinês. A última vez que o "greenback" atingiu níveis semelhantes, Washington acusou o resto do mundo de manipular as moedas para se manter competitivo e seguiram-se ameaças de medidas comerciais contra a China, Suíça e até a Zona Euro. Hoje o cenário é bem diferente. A Casa Branca e a Reserva Federal ...