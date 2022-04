Estratégias de investimento: Regresso à estagflação?

A estagflação designa um período de elevada inflação e de fraco crescimento económico ou mesmo de recessão com quedas do PIB. O disparo da inflação surge quando a oferta de produtos é insuficiente ou simplesmente há um forte aumento do custo de um bem essencial, como o petróleo. Por um lado, as medidas necessárias para reduzir as pressões inflacionistas reduzem a atividade económica e geram

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...