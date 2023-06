Fundos de investimento e ETF: Investir no Japão

Partilhar artigo



A recente viagem de Warren Buffett ao Japão simbolizou o interesse renovado dos investidores internacionais por um país esquecido há anos. A promessa do "oráculo de Omaha" de aumentar o investimento em ações japonesas convenceu os mais céticos. E não é uma moda temporária, mas assenta na evolução do Japão.



A economia tranquilizou com um aumento do produto interno bruto (PIB) de 0,4% no primeiro trimestre....