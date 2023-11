“Gerir” as mais valias

Vender ativos que nada rendem ou estão a cair pode ser mais vantajoso do ponto de vista fiscal do que mantê-los, mesmo com eventuais perdas.



Deco Proteste 13:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Ações, Fundos, ETF, Obrigações



A tributação em sede de IRS incide sobre o saldo positivo entre mais e menos-valias, ou seja, sobre o resultado favorável de todas as vendas de ETF, obrigações, ações nacionais e estrangeiras e o resgate de unidades de participação de fundos de investimento estrangeiros. São os denominados ... Saber mais deco proteste

“Gerir” as mais valias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Gerir” as mais valias O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar