Inflação: Alívio, só em 2024

A forte deterioração do poder de compra em 2022 é um facto consumado. Para a maioria dos portugueses, a subida de rendimentos que, eventualmente, obtiveram no ano passado foi dizimada por uma taxa de inflação de 8,1 por cento. Feitas as contas, o poder de compra das famílias sofreu um revés significativo.



Ao mesmo tempo, a subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu fez crescer as despesas com créditos, reduzindo ainda mais ...