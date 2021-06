Investir em ações britânicas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

As primeiras semanas do Brexit foram difíceis e até caóticas nas fronteiras. As autoridades alfandegárias não estavam preparadas para lidar com as novas regras comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia. Em janeiro, as importações caíram quase 30%, criando algumas carências nas lojas e as exportações para o continente recuaram 40%! Mas, já em fevereiro, houve uma certa normalização. ...