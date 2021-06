Mercados ao sabor das flutuações

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

No mundo das finanças, o risco é medido, normalmente, pela volatilidade. Quanto mais flutua o valor da bolsa, mais incerto é o resultado, ou, por outras palavras, mais arriscado será o investimento nesse mercado. Sem surpresa, são os emergentes que lideram no risco, apresentando volatilidades mais elevadas. A razão é simples. Economias de países com estruturas de produção e institucionais menos sólidas e menos consolidadas,...