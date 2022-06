Não é bem assim...

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Por esta altura, o Fisco faz contas, somando os rendimentos obtidos pelos contribuintes ao longo do ano, e deduzindo-lhes as despesas - de saúde e educação, por exemplo - e eventuais benefícios. Para chegar ao imposto que o contribuinte terá de pagar, na calculadora das Finanças, entra também o montante que foi sendo adiantado ao Estado, todos os meses, por via da retenção na fonte. Se o imposto retido for superior ao devido, haverá...