Rendas voltam a aumentar

Nos últimos 10 anos as rendas ficaram congeladas em 2015 e 2021. Ainda assim, contabilizando já com o valor de atualização estabelecido para 2022, neste período as rendas aumentaram um total de 8,5%, que em termos médios dá 0,8% ao ano. Os preços no mercado de arrendamento subiram mais do dobro.

Rendas voltam a aumentar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Rendas voltam a aumentar O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar