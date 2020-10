Alojamento pode pagar mais-valia injusta

Num regime simplificado, as casas só deveriam pagar mais-valias da categoria G. E só quando fossem vendidas.

Os proprietários de alojamentos locais que tenham aberto atividade independente na categoria B e optado pelo regime simplificado de tributação arriscam-se a pagar pesadas mais-valias no ano seguinte à venda desses imóveis. Em causa está a legislação que já vigorava para imóveis que tivessem regressado ao património particular do proprietário depois de terem estado alocados a um fim empresarial.Era o que acontecia, por exemplo, a um advogado que convertia a sua casa num escritório e que, a dado momento, voltava a usar esse imóvel para a própria habitação. Quando o alojamento local foi enquadrado no regime da categoria B, ficou sujeito às mesma regras, mas com um detalhe que terá passado despercebido ao legislador: o dono da casa que serviu de hospedagem a turistas não pode, no regime simplificado, amortizar o valor do imóvel nas despesas da atividade. Mas o Fisco pode, mais tarde, quando a casa for vendida, agravar-lhe as mais-valias referentes ao período em que a casa esteve licenciada para alojamento local. Ou seja, não há direito a amortizar como um empresário, mas há o dever de pagar como tal.As contas estão exemplificadas no esquema ao lado e demonstram como o mesmo imóvel pode ter mais-valias agravadas no ano da venda se tiver passado pelo alojamento local. O Governo já se apercebeu do absurdo da situação e não terá, ainda, acionado a cobrança de mais-valias da categoria B a estes imóveis. O Orçamento do Estado até prevê a revisão do regime ainda este ano, mas o Ministério das Finanças diz que a Autoridade Tributária não encontrou, até agora, solução técnica.Não faz sentido que os contribuintes particulares vejam um imóvel que nunca saiu do seu património ser enquadrado num regime de cálculo de mais-valias semelhante ao dos imóveis transmitidos entre empresas. Alguns contribuintes disponibilizam a sua própria casa apenas numa parte do ano. Outros têm licença de alojamento o ano todo, mas nem sempre com clientes. Há alojamentos que rendem muito pouco. E, em todos os casos, o valor da casa até pode ter subido ao longo dos anos, mas tal não se traduziu em ganho para o proprietário, a não ser no momento da venda, como com qualquer outro imóvel. Não tendo havido transferência de propriedade, que continuou, de resto, associada ao mesmo número de contribuinte, esta cobrança desigual é profundamente injusta. Ainda para mais porque o valor do imóvel nunca pôde ser amortizado nas contas da atividade, como acontece com quem tem contabilidade organizada.Num regime simplificado, as casas só deveriam pagar mais-valias da categoria G. E só quando fossem vendidas.