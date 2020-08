Crédito à habitação: Quero, peço, endivido-me

A banca também está mais generosa na avaliação dos imóveis. Há mais de um ano que estes valores não param de subir.

Consumidores exigem Crédito sustentável

• Os bancos estão a apostar novamente em força no crédito à habitação. As condições que oferecem são cada vez mais competitivas, sem olhar, muitas vezes, à sustentabilidade dos contratos, o que pode agravar o endividamento das famílias no futuro.



• Perante este cenário, o Banco de Portugal fez recomendações no sentido de refrear a concessão de crédito, limitando a percentagem dos montantes concedidos, os prazos de reembolso e a taxa de esforço dos clientes.



• A DECO PROTESTE exige às instituições financeiras que ponham em prática estas recomendações e que o Banco de Portugal acompanhe de perto a sua implementação.







antes de contratar Para que não tenha surpresas A decisão de contratar um crédito à habitação é um compromisso de longo prazo. Deve estar certo de que reúne todas as condições para avançar para a aquisição da casa com que sempre sonhou.



• Analise a fundo a sua situação financeira. Certifique-se de que os encargos com créditos (habitação e outros) não ultrapassam 35% do orçamento líquido do seu agregado familiar.



• Ao comprar uma casa terá encargos além da prestação mensal, como seguros, quotas do condomínio e o IMI.



• Faça várias simulações de financiamento. Utilize o nosso comparador em www.deco.proteste.pt/credito-habitacao. Depois, negocie com o banco.



• Exija a emissão da ficha de informação normalizada europeia (FINE), que resume as condições do empréstimo e apresenta uma simulação da evolução da prestação consoante as subidas da Euribor.



• Compare as diferentes propostas com base na TAEG (taxa anual efetiva global), que reflete o custo total do crédito. Atenção também ao MTIC (montante total imputado ao consumidor) que soma todos os encargos, incluindo juros e amortizações efetuadas.

Com o mercado imobiliário a fervilhar, a torneira do crédito à habitação está novamente aberta: em 2017, foram concedidos 8.261 milhões de euros para a compra de casa, mais 43% do que no ano anterior. Se olharmos para o pico da crise, o valor é quatro vezes superior: em 2012, não chegou aos dois mil milhões de euros. Ainda assim, continuamos longe dos quase 20 mil milhões de euros registados em 2007.Navegando numa corrente de otimismo, os bancos acotovelam-se para oferecer os melhores "spreads": se, em 2015, estes rondavam os 2,5% ou 3%, atualmente é com facilidade que se conseguem taxas de 1,5% ou mais baixas até. E as exigências de subscrição de outros produtos em troca de valores mais atrativos vão sendo aligeiradas. Ao mesmo tempo, na ânsia da resposta rápida, os bancos dão folga ao apertado crivo sobre a capacidade de cumprimento dos consumidores, imposto com o rebentar da crise.Sinais de alerta a que se juntam prazos de reembolso mais alargados e financiamentos que passam a barreira dos 80%, como acontece no Banco BPI, Banco CTT, Caixa Geral de Depósitos e Santander Totta, chegando aos 90% no Crédito Agrícola, EuroBic e Millennium bcp. A apimentar este cocktail eventualmente explosivo, a banca também está mais generosa na avaliação dos imóveis. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, há mais de um ano que os valores das avaliações não param de subir. Em junho, atingiram os 1.180 euros por metro quadrado, um aumento de 6% face ao mesmo período de 2017.Perante este cenário, o Banco de Portugal (BdP) tem alertado para o perigo da concessão de crédito a clientes "com maior probabilidade de incumprimento num cenário de subida das taxas de juro ou de deterioração das condições económicas". Como tal, fez um conjunto de recomendações às instituições bancárias para que estabeleçam alguns limites, que, na realidade, não andam longe daquilo que os bancos já praticam: a percentagem de financiamento concedida não deve ser superior a 90% do valor da avaliação; a taxa de esforço dos consumidores face ao montante total dos créditos contraídos não deve ultrapassar 50% dos rendimentos familiares (acima dos 35% que a DECO PROTESTE defende) e os prazos dos contratos, que atualmente podem ser de 40 anos, não devem ir além dos 30 anos. A DECO PROTESTE estará atenta ao cumprimento destas recomendações, exigindo medidas mais duras ao BdP caso as instituições financeiras ignorem os seus avisos. A DECO PROTESTE defende que o regulador poderia até ter ido mais longe: considerando que, em muitos casos, os prazos dos empréstimos se estendem para lá da idade da reforma dos clientes, é necessário tomar medidas que assegurem a sua proteção, numa altura em que, muitos deles, veem os seus rendimentos diminuir.Apesar de tudo, comprar casa é um sonho legítimo, que poucos portugueses podem concretizar a pronto pagamento. Como tal, se pretende avançar, inicie a prospeção de mercado. Comece pelo banco com o qual tem um maior envolvimento, mas não fique por aqui, pois uma má escolha pode significar pagar uns bons milhares de euros a mais no final do contrato.Ao avaliar propostas, tenha em conta o valor do "spread", mas dê prioridade à TAEG (taxa anual efetiva global), pois é esta que traduz o custo total do empréstimo, incluindo todos os custos e impostos. Quanto menor for este valor, melhor. Também deve ficar de olho no MTIC (montante total imputado ao consumidor), o somatório de todos os encargos suportados até ao final do contrato, entre amortizações, juros, impostos, etc. Encontra estas (e outras) informações na FINE (ficha de informação normalizada europeia), o bilhete de identidade do empréstimo, que todos os bancos são obrigados a emitir.