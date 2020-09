Filhos: Poupar para as propinas

Quando o seu filho entrar para a universidade, prepare-se para despender alguns milhares de euros por ano.

Parece que nasceu ontem, mas, num ápice, o seu filho estará com um pé na universidade. Nessa altura, prepare-se para despender alguns milhares de euros por ano. Além do pagamento das propinas, fixadas no início de cada ano letivo, e que variam consoante o ensino seja público ou privado, e com a universidade e o curso a frequentar, inclua nas despesas as taxas de inscrição, os emolumentos, a alimentação, os transportes, os livros e outros materiais. Se o seu filho tiver de se deslocar para outra cidade, adicione à folha de encargos os custos com o alojamento e as viagens.A lista é extensa e pode ser bastante variável, pelo que,para minimizar o esforço financeiro que terá de fazer durante esses anos de faculdade, quanto mais cedo começar a fazer o trabalho de casa, melhor. Que é como quem diz: comece a poupar o quanto antes. De preferência, aplicando o seu dinheiro em produtos que lhe deem algum retorno, como os que aqui lhe recomendamos. Nas páginas seguintes, conheça as nossas Escolhas Acertadas para dois possíveis cenários: um com um custo total mais baixo (13 500 euros), mas com um período de poupança menor; outro mais dispendioso (49 mil euros), mas com um prazo mais alargado até à entrada do seu filho no ensino superior.





Fizemos contas a produtos com e sem capital garantido, o que vai refletir-se no rendimento obtido e, por conseguinte, no montante que deverá pôr de parte todos os meses para reunir o bolo final. Tenha, contudo, em mente que se trata apenas de estimativas.



Além dos custos poderem variar bastante consoante a realidade de cada um, a rentabilidade passada de um produto não garante rentabilidades futuras, sendo pouco provável que as taxas se mantenham durante anos a fio.



Feitos todos os cálculos, o importante é que, chegado o momento, não tenha outra preocupação que não seja celebrar esta nova etapa na vida do mais recente caloiro da casa.







Cenário 1



Prazo: até 10 anos

Montante: 13 500 euros



O cenário é otimista: uma licenciatura de três anos com propinas mais baixas, sem necessidade de alojamento. Total a reunir? Treze mil e quinhentos euros.



Se começar a poupar até 10 anos antes da entrada do seu filho na faculdade, jogue pelo seguro, optando por soluções de investimento com capital garantido. Como a maioria destes produtos oferece um rendimento reduzido, a melhor solução é subscrever o Lusitania Poupança Reforma PPR, utilizando-o como um seguro de capitalização. Para tal, não pode usufruir dos benefícios fiscais inerentes aos PPR, ou seja, não pode deduzir as entregas que fizer na declaração de IRS (atualmente, a maior parte dos campos da declaração já está pré-preenchida, pelo que tem de eliminar os valores relativos a essas entregas anuais). Quando chegar a altura de começar a pagar as propinas, basta resgatá-lo.



O Lusitania Poupança Reforma PPR garante um rendimento mínimo de 1,5% brutos em 2018, acrescidos de uma parte do retorno gerado pelo fundo da seguradora, que só será conhecido no início do próximo ano. As perspetivas são boas: nos últimos cinco anos, este PPR rendeu 4,3 por cento. Se o subscrever ao abrigo do nosso protocolo com a Lusitania Vida, não terá sequer de pagar comissões de subscrição e de resgate antecipado, e terá um prémio de fidelização anual, nos primeiros cinco anos.



Mesmo quando o resgate do PPR é feito fora das condições previstas na lei (reforma, desemprego de longa duração e pagamento de prestações de crédito à habitação), a taxa de imposto aplicada é mais vantajosa do que a de outros produtos de investimento. Em vez de 28%, pagará 21,5%, se mantiver a aplicação até cinco anos; 17,2%, em vez de 22,4%, mantendo-o entre cinco e oito anos, e 8,6%, em vez de 11,2%, se não resgatar o capital num prazo de oito anos.



Assim, investindo o dinheiro a uma taxa de juro bruta de 4,3% (supondo a rentabilidade média dos últimos cinco anos), ao longo de 10 anos, e atendendo à taxa de imposto aplicada (8,6%), precisaria de poupar 92 euros por mês para juntar os 13 500 euros que financiariam os estudos superiores do seu filho.





Capital garantido Lusitania Poupança Reforma PPR • Taxa anual bruta nos últimos cinco anos 4,3%

• Taxa mínima garantida para 2018 1,5%

• Mínimo de subscrição não tem

• Mínimo para entregas mensais 20 euros



Para um prazo de 10 anos, supondo o rendimento dos últimos cinco anos, teria de poupar 92 euros por mês para juntar 13 500 euros.







Cenário 2



Prazo: 18 anos

Montante: 49 mil euros



Prevendo um percurso académico mais dispendioso - uma licenciatura mais longa, no ensino privado, com necessidade de alojamento - chegámos a um total de 49 mil euros. Para um valor desta grandeza, convém começar a poupar mais cedo. Quão cedo? Que tal desde o nascimento do rebento? Mesmo assim, se não aplicasse o dinheiro, precisaria de pôr de parte 227 euros por mês durante 18 anos. A boa notícia é que, com esta antecedência, pode correr algum risco e investir em produtos com uma rentabilidade esperada superior. Se bem escolhidos, pode baixar para 137 euros o montante a amealhar mensalmente. Ao fim de um ano, a diferença supera os 1000 euros.



A receita é simples: nos primeiros oito anos reparta a poupança, aplicando o dinheiro no Fundo Optimize Selecção Base e no Alves Ribeiro PPR (sem usufruir dos benefícios fiscais inerentes aos PPR, como explicámos no primeiro cenário). O rendimento médio anual bruto destes produtos nos últimos 10 anos - 6,9% e 9,3%, respetivamente - justificacorrer algum risco, sem esquecer uma regra de ouro: diversificar o investimento. Apesar de, nos últimos anos, o Alves Ribeiro PPR ter gerado um retorno mais elevado, a rentabilidade esperada do Fundo Optimize Selecção Base é superior, devido à sua maior exposição ao mercado acionista. Ambos os produtos permitem fazer entregas de pequenos montantes, apesar de o Alves Ribeiro PPR exigir uma entrada inicial mínima de 1000 euros. Subscreva-os, beneficiando das condições mais vantajosas dos nossos protocolos em www.deco.proteste.pt/investe/protocolos. Dez anos antes da entrada do seu filho no ensino superior, garanta o capital, e transfira as poupanças para o Lusitania Poupança Reforma PPR, nos mesmos moldes que recomendamos no primeiro cenário.



Passados 18 anos, e assumindo que consegue uma rentabilidade global líquida de cerca de 5,3% (supondo o rendimento histórico dos dois produtos com risco que recomendamos para os primeiros oito anos, e o do Lusitania Poupança Reforma PPR, nos últimos 10, e descontando o efeito fiscal), terá reunido a generosa quantia de 49 mil euros. O futuro dos filhos não tem preço, não é verdade?



Se não quiser correr riscos durante os 18 anos, invista apenas no Lusitania Poupança Reforma PPR. Nesse caso, terá de poupar 157 euros por mês.