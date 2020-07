Quatro destinos de sonho para o subsídio de férias

Quer estar preparado para emergências? Depósito a 3 meses rende 1,7% líquidos

Se ainda não tem uma almofada financeira, também conhecida por "fundo de emergência", aplique até ao equivalente a seis salários em produtos sem risco e elevada liquidez, de forma a ter sempre um montante à mão para fazer face a qualquer imprevisto. Os depósitos a prazo e os Certificados de Aforro são os produtos mais adequados. Mas o rendimento dos primeiros, em média, é próximo de zero e os Certificados de Aforro também têm uma taxa base de apenas 0,5% líquida. Por isso, negociámos uma parceria com o Banco BiG, cujo Super Depósito PROTESTE INVESTE proporciona uma taxa anual de 1,7% líquida (2,4% bruta) para os novos clientes que sejam subscritores da PROTESTE INVESTE (e 1,5% líquida aos novos clientes que sejam subscritores da DECO PROTESTE). O montante mínimo de abertura de conta no BiG é de 2.000 euros e pode aplicar neste depósito entre 500 a 50 mil euros.





Tem mais de 30 anos? Está na hora de pensar na reforma e subscrever um PPR

Se está longe da reforma, a 10 anos ou mais, sugerimos que aplique num plano poupança reforma (PPR) sob a forma de fundo sem garantia de capital e que invista uma parte em ações e, por isso, com elevado potencial de rendimento.



A nossa recomendação é o Alves Ribeiro PPR, do Banco Invest. Nos últimos 5 anos, até final de 2018, ganhou 6,7% ao ano. Ainda que 2018 não tenha sido favorável, pois perdeu 3,9%, é mais adequado para aplicar a longo prazo (por exemplo, nos últimos 10 anos, rendeu cerca de 11% ao ano, em média). O mínimo de subscrição é de 1.000 euros; pode fazer entregas mensais a partir de 50 euros. Como este fundo aplica cerca de 20% da carteira em ações, o rendimento é influenciado pelas bolsas e poderão existir anos de perdas; mas, no longo prazo, o potencial de rendimento é superior aos produtos de capital garantido. Se for subscritor da PROTESTE INVESTE pode subscrever este PPR com mais vantagens: ficará isento de comissões de subscrição e resgate e receberá uma bonificação anual de 0,4%, a somar à rentabilidade do fundo.



Tem 57 anos ou mais? Transfira ou subscreva um PPR sob a forma de seguro

Está a 10 anos de se reformar ou menos? Então aplique num PPR sob a forma de seguro com garantia de capital e um rendimento mínimo. Se já tem um PPR, simule em www.ganhemaisnoppr.pt se lhe compensa transferir. Se ainda não tem, a nossa recomendação é o Lusitania Poupança Reforma PPR, que garante um rendimento mínimo de 1,5% para este ano. Além disso, a acrescer ao rendimento, os subscritores da PROTESTE INVESTE receberão uma bonificação anual de 0,25% durante os primeiros 5 anos. Este PPR da Lusitania Vida pode também ser uma alternativa de poupança, abdicando dos benefícios fiscais dos PPR (não declarando as entregas no IRS), e assim poderá resgatá-lo sem penalizações fiscais para o fim que entender. Pode fazer entregas mensais a partir de 20 euros.



Investir nas bolsas e dormir tranquilo. E apenas a partir de 10 euros

Se já tem produtos de capital garantido, invista uma parte das poupanças em fundos de forma a conseguir maior rendimento a longo prazo. Se não pretende um PPR, ou já tem, e quer usufruir dos ganhos potenciais das bolsas, o Optimize Selecção Base é uma boa opção. Este fundo replica os conselhos da PROTESTE INVESTE e o mínimo de subscrição é apenas de 10 euros. Aplica metade em ações e o resto em obrigações. Nos últimos três anos, ganhou, em média, 3,5% ao ano. E a carteira base subjacente ao fundo conseguiu 8,2% ao ano, nos últimos 10 anos. Para cobrir parte dos custos da atividade de acompanhamento dos mercados, a DECO Proteste recebe anualmente da Optimize o equivalente a 0,2% do valor das carteiras. Os nossos subscritores podem subscrevê-lo com condições vantajosas através da nossa parceria com a Optimize: terá um prémio anual de 0,4% sobre o valor da sua carteira, a acrescer à rentabilidade do fundo.