Quem quer casa paga IMT

Este artigo foi redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico.

São 1859,77 euros. Sem prestações. Por uma casa comprada por 150 mil euros, há que pagar este imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), cujo valor varia com o montante da aquisição e a sua localização e finalidade. Aliás, nem sequer é celebrada a escritura sem antes ser efetuado o pagamento nas Finanças, no homebanking, nos CTT ou numa caixa Multibanco. E é exclusivamente ao comprador que cabe pagar (assim como a escritura, os registos e a infinidade de comissões para aceder ao crédito à habitação, caso o tenha pedido...).É verdade que por esta altura a casa de 150 mil euros já está a custar muito mais, mas ninguém disse que comprar casa em Portugal era barato. Em algumas cidades, os preços estão a subir em flecha. E com eles sobem também os impostos a pagar. Feitas as contas, entre escrituras, registos e mudanças, o IMT pode ser o encargo mais pesado.Até pode nem pagar nada. Mas só se a casa for comprada por menos de 92 407 euros, servir de habitação própria e permanente e estiver situada em Portugal Continental. Nos Açores e na Madeira, o patamar de isenção sobe até aos 115 508,75 euros (ver quadros na página ao lado). Já nas habitações secundárias e nos investimentos para arrendamento, não há isenção. Se os 150 mil euros do exemplo inicial comprassem uma casa de férias, por exemplo, o imposto já seria de 2783,84 euros.Para fazer as contas antecipadamente (e mentalizar-se para a despesa que aí vem), multiplique o valor da casa pela taxa aplicada a imóveis desse preço. A taxa varia entre 1 e 8 por cento. Ao resultado, é subtraída uma parcela fixa, que também pode consultar nas tabelas ao lado. Para que não tenha de fazer todas estas contas, disponibilizamos um simulador no nosso portal, em www.deco.proteste.pt/imt O negócio até pode parecer da China, mas nem todas as pechinchas significam uma redução do imposto. Se o preço for inferior ao valor patrimonial tributário do imóvel (aquele que consta da caderneta predial), o IMT será apurado em função do montante mais elevado. E, se a casa tiver sido comprada por um preço espetacularmente baratinho, será o valor registado nas Finanças o usado para calcular o imposto.Diferentes são as contas em caso de permuta de imóveis. Quem paga o imposto é o comprador que fica com a casa mais cara. Se uma casa de 120 mil euros for permutada por outra de 150 mil euros, por exemplo, o comprador do imóvel mais caro paga IMT sobre a diferença (30 mil euros). Mas, se o imóvel se destinar a habitação própria e permanente, este valor está isento de imposto.O Portal das Finanças ( www.portaldasfinancas.gov.pt ) já lhe permite obter a nota de pagamento do IMT através da internet, acedendo a Cidadãos >Serviços > Imposto Municipal sobre as Transmissões > Entregar Declaração. Após preencher o Modelo 1 do IMT, basta efetuar o pagamento e apresentar o comprovativo na escritura. No entanto, dada a complexidade da declaração, recomendamos que se dirija a um serviço de Finanças e conclua o processo com o apoio de um funcionário. No dia da escritura, o notário exige o comprovativo do pagamento do IMT. Se recorreu ao crédito à habitação, é possível que o banco lhe solicite este documento alguns dias antes. Com o imposto pago, parabéns, está mais perto de se tornar proprietário da sua nova casa. E de ter menos dinheiro na conta também.