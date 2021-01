IMF – Eur/Usd recua para níveis abaixo de $1,21

| Inicia-se mais uma earnings season, com a JP Morgan a elevar a fasquia

| Eur/Usd recua para níveis abaixo de $1,21

| Petróleo atinge máximos de quase 1 ano, mas pandemia afeta procura

| Valorização do dólar retira atratividade do ouro

Na passada sexta-feira, teve início a época de apresentação de resultados - earnings season - nos EUA, relativos ao último trimestre de 2020. Dado o contexto de pandemia, estes números geram ainda mais atenção, com os analistas a perspetivarem que os resultados dos constituintes do S&P 500 tenham caído 12% face ao período homólogo. A banca deu o "pontapé de saída" e os lucros superaram as expetativas. Não obstante, em vários casos as receitas desceram e a performance robusta dos resultados líquidos teve origem na libertação de reservas que tinham sido postas de lado contra o malparado esperado da crise da covid-19. O JP Morgan foi quem melhor desempenho apresentou, com os lucros a saltarem 42% no último trimestre de 2020, impulsionados pela já referida libertação de reservas e pela força na sua unidade comercial e de investimento. O resultado líquido do banco subiu para $12,1 mil milhões no trimestre terminado a 31 de dezembro, de $8,5 mil milhões um ano antes. As receitas subiram 3%, para 30,2 mil milhões de dólares. Durante o trimestre, o JP Morgan libertou reservas de 2,9 mil milhões de dólares. Já o Wells Fargo viu os seus lucros subirem para $2,99 mM face aos $2,87 mM registados no período homólogo, beneficiando também de menores provisões. No caso do Citigroup, os lucros caíram de $5 mM para $4,63 mM, mas superaram de forma bastante expressiva os cerca de $2,98 mM esperados pelo mercado.Tecnicamente, após lateralizar durante grande parte do segundo e terceiro trimestres de 2020, os títulos do JP Morgan "dispararam" nos últimos meses de 2020. A ação iniciou um movimento ascendente, delimitado pelo canal de tendência (vermelho tracejado), estando atualmente a testar máximos históricos, à volta dos $140, sendo que todos os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD sugerem que os ganhos devam continuar no curto-prazo.O Eur/Usd deu continuidade à correção que vinha a registar desde a última semana (ainda que ligeira), recuando para níveis abaixo de $1,21. A queda do par ocorreu numa altura em que o dólar começa a recuperar algum ímpeto, com a vacinação contra o Covid-19 e as perspetivas de novos estímulos nos EUA a ofuscarem os dados preocupantes de infeções e mortes no país, assim como um recente conjunto de dados macroeconómicos que começam a apresentar os efeitos do agravamento da pandemia. O Presidente eleito, Joe Biden, apresentou uma proposta de pacote de estímulos de $1,9 biliões, salientando que é necessário um investimento ousado para impulsionar a economia e acelerar a distribuição de vacinas para colocar a pandemia "sob controlo". O pacote inclui $415 mil milhões para reforçar a resposta à pandemia e à implementação de vacinas, cerca de $1 bilião em apoios diretos aos cidadãos e cerca de $440 mM para as pequenas empresas e comunidades particularmente atingidas pela pandemia. Não obstante, levantam-se agora dúvidas sobre a capacidade de este ser aprovado pelo Congresso. Ainda nos EUA, a taxa de inflação subiu para 1,4% y/y em dezembro e foram registados mais 965 mil novos pedidos de subsídio de desemprego na última semana – máximos de agosto. Em território europeu, a economia alemã registou uma recessão de 5% em 2020 – menos severa do que era inicialmente esperado e representa uma queda inferior à registada em 2009, no auge da crise do subprime. Destaque também para as minutas do BCE, que revelaram que existiu unanimidade dos membros sobre a necessidade de estímulos, mas não sobre a sua dimensão.A nível técnico, com as perdas das últimas sessões, o Eur/Usd dissipou a perspetiva bullish que vinha a apresentar desde inícios de novembro de 2020, quebrando em baixa o suporte dos $1,22. O MACD intensificou o sinal de venda, podendo indicar que o par deverá continuar a recuar no curto-prazo, com o próximo suporte a situar-se nos $1,20. Poderá vir a verificar-se uma lateralização entre os $1,20 e $1,22 no curtíssimo-prazo.Após terem atingido valores máximos de quase 1 ano no início da semana, os preços do petróleo corrigiram em baixa, registando uma variação semanal praticamente nula. Por um lado, as reservas de crude nos EUA recuaram em 3,25 milhões de barris por dia na semana passada, para 482,2 milhões, contribuindo para o otimismo em torno da matéria-prima. Por outro, os renovados receios em torno da procura do petróleo devido ao aperto das restrições em todo o mundo como resultado da pandemia da Covid-19, assim como a forte valorização do dólar, contribuíram para a queda nos preços do petróleo.Tecnicamente, o crude quebrou a importante resistência dos $50. O "ouro negro" começa assim a apresentar uma perspetiva mais bullish para o curtíssimo-prazo, podendo ser aguardado um teste ao nível dos $55. No entanto, até ao momento não aparenta possuir a robustez necessária para o quebrar, existindo a possibilidade de uma lateralização entre os dois níveis.Tendo registado quedas extensas no início do ano, o ouro consolida em torno de mínimos de 1 mês. A valorização do dólar e a subida dos yields das obrigações americanas nas maturidades mais longas retiram atratividade do ouro como ativo de refúgio e foram os principais fatores a pressionar os preços do metal precioso. Para além disto, a perspetiva de políticas mais expansionistas por parte do presidente eleito, Joe Biden, também contribui para o aumento do apetite por ativos de risco.Tecnicamente, o ouro acabou por intensificar as quedas, ao quebrar o suporte dos $1850. O MACD inverteu o sinal de compra, podendo indicar que o ouro irá dar seguimento às perdas, realizando um possível teste aos $1800 no curtíssimo-prazo.As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.