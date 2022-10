IMF – Aumenta a pressão ao futuro PM britânico

| Reino Unido: Dados do comércio colocam mais pressão no novo Primeiro-Ministro

| Inflação da Zona Euro revista ligeiramente em baixa, mas ainda um recorde

| Receios sobre procura na China voltaram a pressionar o petróleo

| Ouro recuou pela segunda semana consecutiva

Os consumidores britânicos cortaram de forma bastante acentuada as suas despesas em setembro e a sua confiança está mínimos históricos, mostrando bem a dimensão do desafio que será enfrentado pelo próximo Primeiro-Ministro. Dados do instituto de estatística do Reino Unido mostraram que as vendas a retalho caíram 1,4% em cadeia em setembro – quase o triplo da quebra de 0,5% esperada pelos analistas – levando-as para níveis abaixo dos níveis pré-pandémicos. Durante os três meses até setembro, as vendas a retalho diminuíram 2,0%, a maior queda desde os três meses até setembro de 2021. Um inquérito à parte mostrou que a confiança dos consumidores se encontra em mínimos históricos, à medida que as famílias enfrentam uma inflação cada vez mais elevada e as consequências da instabilidade política britânica dos últimos anos.Na última semana o Eur/Gbp apresentou inicialmente uma queda para níveis abaixo das £0,87. Contudo, o par acabou por ressaltar, acabando por regressar para níveis acima das £0,87, aparentando estar a preparar um teste às £0,885 no curto-prazo.A inflação da Zona Euro foi marginalmente mais baixa em setembro do que o anteriormente estimado. Os números oficiais do Eurostat mostraram que os preços no consumidor nos 19 países da ZE subiram 1,2% em cadeia, para um incremento homólogo de 9,9%, ligeiramente abaixo dos 10% estimados. A subida dos preços da energia foi responsável por 4,19 pontos percentuais da leitura total anual, com os alimentos a acrescentarem mais 2,47 pontos e os serviços 1,80 pontos. No que toca à inflação subjacente, que exclui as componentes voláteis da energia e alimentação, foi registada uma subida de 1,0% no mês e 4,8% y/y.O Eur/Usd, após as quedas sucessivas ao ponto de ter renovado mínimos de 20 anos - $0,9537, tem apresentado uma recuperação ligeira, aproximando-se da paridade. No entanto, as perspetivas continuam negativas para todo o horizonte temporal, sendo esperado que o próximo suporte se situa na zona dos $0,95, ainda que este seja bastante antigo.O petróleo recuou pela segunda semana consecutiva, à medida que os investidores ponderam o impacto das subidas acentuados das taxas de juro no consumo de energia, assim como os receios em torno da procura por parte da China. O "ouro negro" ainda registou alguns ganhos na quinta-feira, após a Bloomberg ter noticiado que Pequim estava a ponderar cortar o período de quarentena para os visitantes para sete dias face aos dez dias atuais. Não obstante, não houve, pelo menos até ao momento, confirmação oficial. A China, o maior importador de petróleo bruto do mundo, manteve-se este ano em condições rigorosas na Covid-19, pesando fortemente na atividade empresarial e económica e diminuindo a procura de combustível.A nível técnico, o crude tem vindo a transacionar abaixo do suporte dos $85, tendo mesmo chegado a meio da semana a níveis já próximos dos $80. A tendência começa assim a ser um pouco mais bearish para a matéria-prima. Contudo, o nível dos $80 provou ser robusto no passado, pelo que poderá amparar o movimento de descida no curto-prazo.O ouro voltou a fechar a semana em queda, uma vez que as perspetivas de taxas de juro mais elevadas e de subida de yields das obrigações soberanas reduzem o apelo do metal precioso como um ativo de refúgio. O aperto agressivo da política monetária por parte do Fed, assim como de outros bancos centrais, tem visto o ouro cair mais de 11% até agora este ano, uma vez que a sua falta de rendimento torna os outros ativos remunerados muito mais atrativos.O ouro vem a apresentar uma tendência de queda desde meados de março, apresentando máximos relativos cada vez mais baixos. Recentemente ainda recuperou algum terreno e até testou a linha de tendência descendente (vermelho). Contudo, não obteve sucesso e espera-se que dê continuidade às perdas no curto prazo.