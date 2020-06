IMF – BCE aumenta “bazuca” em €600 mM. Mercado laboral dos EUA surpreendeu pela positiva em maio

PIB da Noruega caiu 4.7% em abril, mas perspetivas para o futuro são positivas



A economia norueguesa contraiu 4.7% m/m em abril e 11.4% nos dois meses desde o final de fevereiro. Não obstante, as perspetivas para o resto do ano parecem agora melhores do que o previsto há seis semanas. De acordo com os mais recentes dados da agência de estatística norueguesa, espera-se que a economia continental, que exclui a volátil produção offshore de petróleo e gás, contraia 3.9% y/y, face à queda de 5.5% y/y prevista no final de abril, altura em que o país se encontrava em confinamento para limitar a propagação do Covid-19. O instituto revelou ainda que, após uma forte queda no PIB no primeiro semestre deste ano, é esperado que o crescimento recupere acentuadamente no final desde ano e no início de 2021. As previsões apontam para um crescimento de 4.3% y/y em 2021. A confirmarem-se estes valores, a economia entraria em 2022 numa situação ainda mais positiva do que nos níveis pré-vírus. O desemprego, que chegou a subir acima de 15% em meados de abril, tem vindo a recuar, sendo previsto uma taxa de desemprego média de 5.1% este ano, acima dos 3.7% de 2019, mas consideravelmente abaixo dos 5.3% previstos há seis semanas.



Tecnicamente, o Eur/Nok continua a apresentar uma tendência de queda para o curto/médio-prazo, à medida que transaciona dentro do canal de tendência descendente. O par encontra-se a testar o suporte das 10.50 noks. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD, fornecem um sinal de venda, o que poderá sinalizar que par deverá quebrar o referido nível em baixa no curto prazo. Contudo, já para o longo prazo, a tendência continua a ser de alta, suportada pela linha de tendência ascendente (verde tracejado).



BCE aumenta "bazuca" em €600 mM. Mercado laboral dos EUA surpreendeu pela positiva em maio



O Eur/Usd encerrou a semana em novos máximos de quase três meses, perto dos $1.13. O par já vinha a registar ganhos ao longo da semana, mas recebeu um impulso significativo na quinta-feira como resultado da decisão de política monetária do Banco Central Europeu. O BCE reforçou o seu plano de emergência de compras de ativos públicos e privados (PEPP na sigla em inglês) em €600 mM, alargando o poder de fogo deste para € 1.350 biliões. Adicionalmente, a duração do programa foi estendida em seis meses, até junho de 2021. Sobre os restantes estímulos, o BCE não realizou qualquer alteração, mantendo-se as atuais taxas de juro e o programa de QE a um ritmo mensal de €20 mM. O Banco Central dá ainda conta da intenção de reinvestir os juros deste PEPP até final de 2020. No seu cenário base, o Banco prevê uma contração do PIB de 8.7% em 2020, seguida de uma recuperação de 5.2% e 5.3% em 2021 e 2022. Nos EUA, o grande destaque vai para a inesperada recuperação do mercado laboral em maio. A economia norte-americana criou 2.5 milhões de postos de trabalho em maio, após ter registado uma queda de 20.7 milhões no mês anterior, superando ainda o decréscimo de 8 milhões esperado. A taxa de desemprego também surpreendeu pela positiva, tendo recuado de 14.7% em abril para 13.3%, quando era esperado um aumento até 19.8%. Os dados mostram uma economia americana em recuperação, à medida que os Estados começam a aliviar as restrições e as empresas começam a trazer de volta os funcionários, suportando também uma subida nos mercados acionistas. O dólar reagiu em alta, levando o Eur/Usd para níveis abaixo dos $1.13.



Tecnicamente, após os ganhos expressivos das últimas sessões, o Eur/Usd continua a apresentar uma perspetiva bullish para o curto-prazo, transacionando acima dos $1.13. O MACD apresenta um sinal de compra, indicando que o par poderá dar continuidade aos ganhos de encontro à próxima resistência, situada nos $1.15.



Otimismo dos mercados e queda dos inventários dos EUA impulsiona o crude



O crude encerrou em alta pela sexta semana consecutiva, após a OPEP e os seus aliados, liderados pela Rússia, terem chegado a um acordo provisório para prolongar os cortes recorde de produção. Adicionalmente, os dados robustos do mercado laboral norte-americano também contribuiriam para a subida do ouro negro no final da semana, com estes a sinalizar uma recuperação da economia, o que por sua vez deverá resultar num aumento da procura pela matéria-prima. Destaca-se ainda mais um fator subjacente à subida dos preços, tendo os inventários de crude dos EUA contraído em quase 2.1 milhões, face ao acréscimo de 7.9M da semana anterior e ao aumento de 3M esperado.



Ouro quebra suporte dos $1700/onça



O ouro encerrou a primeira semana do mês de junho com perdas modestas, com as economias a voltarem lentamente à normalidade um pouco por todo o mundo, aumentando o apetite pelo risco dos mercados e, consequentemente, pressionando a generalidade dos ativos de refúgio. Este sentimento só aumentou no final da semana com a decisão de aumento dos estímulos monetários por parte de BCE e pelos dados robustos do mercado laboral dos EUA.



Tecnicamente, o ouro acabou de quebrar em baixa a linha de tendência ascendente de curto-prazo que vinha a registar desde meados de abril, e o suporte psicológico dos $1700/onça. O metal precioso apresenta assim uma tendência ligeiramente bearish para o curtíssimo-prazo, existindo a possibilidade de continuar a desvalorizar até ao próximo suporte, em torno dos $1600/onça.



