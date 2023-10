IMF – BCE manteve taxas de juro inalteradas

| Lucros das empresas industriais da China estenderam os ganhos em setembro

| BCE manteve taxas de juro inalteradas

| Petróleo volta a perder terreno

| Ouro estabilizou

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

Os lucros das empresas industriais chinesas subiram pelo 2º mês consecutivo em setembro, o que reforça os sinais de estabilização da economia, uma vez que as autoridades lançaram uma série de medidas políticas de apoio económico. O aumento de 11.9%, em termos homólogos, surgiu na sequência de um crescimento surpreendente de 17.2% em agosto e segue-se a uma atividade industrial e de consumo mais forte do que o previsto em setembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística da China, no acumular dos primeiros 9 meses do ano, os lucros caíram 9% em relação ao ano anterior, melhorando face a um declínio de 11,7% registado na globalidade dos primeiros 8 meses. Os lucros industriais têm vindo a recuperar trimestre a trimestre, tendo registado um crescimento de 7.7% no período de julho-setembro, após as quedas registadas nos dois trimestres anteriores. O número de setembro reflete uma melhoria geral do sector industrial nacional e uma recuperação contínua da procura do mercado. É de mencionar que o abrandamento do crescimento anual em setembro se deveu a uma base elevada no ano passado. Espera-se que a melhoria dos lucros industriais se mantenha nos próximos meses, em parte devido ao efeito de desfasamento na estimulação macroeconómica interna que tem vindo a ser implementada pelo governo chinês.Apesar de nas primeiras sessões da semana o Eur/Cny ter valorizado e ameaçado ultrapassar a linha de tendência ascendente (vermelho), nas sessões seguintes o par voltou a perder terreno e a aproximar-se do suporte dos 7.67 yuans.O BCE manteve as suas taxas de referência inalteradas, de acordo com o esperado, interrompendo uma série sem precedentes de 10 aumentos consecutivos de taxas. Assim, a taxa de depósitos permanece nos 4%, enquanto o BCE aumentou as taxas num total de 450 pontos base desde julho do ano passado. Christine Lagarde, durante a conferência de imprensa, indicou que o BCE não discutiu uma data para os cortes de taxas. Lagarde mostrou-se mais cautelosa do que em reuniões anteriores, referindo-se aos últimos dados macroeconómicos dececionantes e aos sinais preliminares de um enfraquecimento do mercado de trabalho. O BCE reiterou que as taxas de juro estão num nível que, se mantido durante tempo suficiente, deverá realizar uma contribuição significativa para a redução da inflação.Nos EUA , a economia cresceu ao seu ritmo mais rápido em quase 2 anos no 3º trimestre, à medida que os salários mais altos de um mercado de trabalho tenso ajudaram a impulsionar os gastos do consumidor, desafiando novamente os avisos de uma recessão que perduram desde 2022. Assim, uma estimativa preliminar indicou que o Produto Interno Bruto cresceu a uma taxa anualizada de 4.9% no último trimestre, a mais rápida desde o 4º trimestre de 2021, face à subida de 4.3% esperada pelo mercado. No trimestre anterior, o ritmo registado tinha sido de 2.1%, enquanto a economia continua a expandir-se a um ritmo muito superior ao esperado pelos membros da Fed.O Eur/Usd teve uma semana volátil, tendo inicialmente renovado máximos de 1 mês, perto da resistência dos $1.0700. Contudo, posteriormente o par voltou a transacionar abaixo do nível dos $1.0600. O par deverá realizar novos testes à resistência mencionada ao longo das próximas sessões.No início da semana, o petróleo foi prejudicado pelos esforços diplomáticos no Médio Oriente numa tentativa de conter o conflito entre Israel e Hamas. No entanto, posteriormente, com os investidores a avaliarem novamente um agravar deste conflito o preço do ouro negro voltou a aumentar.Após na última semana ter recuperado, esta semana o petróleo perdeu terreno, tendo quebrado em baixa a linha de tendência ascendente (vermelho) que acompanhava desde junho de 2023. Ademais, o ouro negro renovou mínimos de cerca de 20 dias próximo do suporte dos $82.O preço do ouro manteve-se estável, apoiado pela contínua procura pelo ativo de refúgio, alimentado pelas tensões no Médio Oriente. Ademais, os investidores aguardam a reunião da política monetária da FED, que poderá afetar o valor do ouro nesta semana.Após ter valorizado durante 2 semanas consecutivas, esta foi uma semana de lateralização para o ouro, tendo o metal precioso transacionado entre o nível do suporte nos $1 940/onça e o nível da resistência dos $2 000/onça.