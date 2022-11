IMF – BoE afirma que Reino Unido entrou em recessão; Fed voltou a subir taxas em 75 pontos base

| BoE afirma que Reino Unido entrou em recessão

| Eur/Usd recupera; Fed voltou a subir taxas em 75 pontos base

| Petróleo beneficia de fraqueza do dólar

| Ouro encerra semana em alta

Na última semana, o Banco de Inglaterra subiu as suas taxas de juro de referência para máximos de 1989, elevando-a de 2,25% para 3%. A instituição avisou ainda que a economia britânica poderá não crescer durante mais dois anos - a maior quebra de registos que remonta à década de 1920 - se as taxas subissem tanto como os mercados apostaram recentemente. O BoE disse esperar agora que a inflação atinja um pico de cerca de 11% durante o atual trimestre, cinco vezes superior à sua meta de 2%. Mas também pensa que a economia entrou numa recessão que poderá significar a sua contração tanto em 2023 como em 2024 e uma contração de 2,9% no total. Contudo, estas previsões refletiam as expectativas do mercado no final de outubro de que a taxa bancária atingiria um pico de 5,2%, um nível que o BoE afirmou na quinta-feira não esperar alcançar. Estas decisões e afirmações levaram à maior semana de queda da libra das últimas seis semanas.A nível técnico, com a subida de taxas do BoE, o Eur/Gbp quebrou a resistência das £0,87, atingindo assim as £0,8785. A tendência é de queda para o par, embora se espere que a resistência ultrapassada se torne um novo suporte para o mesmo. Caso continue a subir, o próximo desafio para o par será no nível das £0,885.O Eur/Usd apresentou perdas consecutivas ao longo da última semana, tendo, no entanto, apresentado um crescimento extenso na sexta-feira, levando o par para os $0,9930, após a divulgação do relatório de emprego de outubro dos EUA. O mesmo revelou que os empregadores contrataram mais trabalhadores o que o esperado em outubro, tendo os Nonfarm Payrolls crescido 261,000 trabalhos no mês passado, face aos 315 mil registados em setembro e aos 200 mil trabalhos esperados pelos analistas. No entanto, verificou-se uma subida de 3,7% da taxa de desemprego em outubro, sugerindo a existência de um abrandamento do mercado laboral dos EUA, o que levaria a que a Fed possa começar a realizar incrementos das suas taxas de juro em escalas menores. Este relatório veio após a Fed ter subido novamente a sua taxa de juro de referência em 75 pontos base, indicando ainda que a sua "batalha" contra a inflação exigirá que os custos de empréstimo aumentem ainda mais, mas sinalizou que pode estar perto de um ponto de inflexão no que se tornou o aperto mais rápido da política monetária dos EUA em 40 anos. A mensagem deixou em aberto a possibilidade de o banco central dos EUA poder subir as taxas em incrementos menores no futuro, terminando a sua sequência de aumentos de três quartos de ponto percentual logo em dezembro a favor de aumentos mais moderados de talvez meio ponto percentual, ao mesmo tempo deixa espaço para os membros da Fed continuarem a empurrar as taxas para cima se a inflação não começar a abrandar.O Eur/Usd, após quedas sucessivas, ao ponto de ter renovado mínimos de 20 anos - $0,9537, tem apresentado uma subida ligeira. Na última semana, o par recuou sucessivamente até ter recuperado na sexta-feira até aos $0,9940. No entanto, as perspetivas continuam negativas para todo o horizonte temporal, sendo esperado que o próximo suporte se situe na zona dos $0,95, ainda que este seja bastante antigo.Os preços do petróleo apresentaram-se estáveis ao longo da semana passada, tendo sexta-feira apresentado um crescimento mais alargado, tendo sido apoiado por um enfraquecimento do dólar, que impulsiona a procura por petróleo devido a tornar a matéria mais a barata para os investidores detentores de outras moedas. Espera-se que futuramente a oferta de petróleo se mantenha apertada visto que a Europa planeia impedir a importação de petróleo russo, enquanto o foco se transfere de medos de receios sobre uma recessão para receios sobre problemas na oferta.A nível técnico, após ter encontrado suporte na zona dos $85, o crude ressaltou, tendo no final da semana ultrapassado o nível dos $90. Ainda assim, caso o "ouro negro" se consiga manter acima de tal nível, o mesmo poderá apresentar uma tendência de crescimento no curto-prazo, levando a uma subida do par ao longo da próxima semana.O ouro registou um crescimento sustentado ao longo da semana, tendo apresentado ganhos extensos na sexta-feira, levando ao quebrar do nível dos $1650, atingindo a linha superior do canal descendente em que transaciona (vermelho). Apesar de esta semana a Fed ter subido as suas taxas em 75 pontos base, a fraqueza do dólar registada na sexta-feira, devido à divulgação do relatório de emprego dos EUA, contribuiu para o impulso do metal precioso.Na semana passada o ouro apresentou uma tendência de alta, tendo quebrado a resistência dos $1650 por onça, estando a testar a linha superior descendente do canal em que transaciona podendo quebrar a mesma e continuar a prosseguir com os ganhos. Caso tal não ocorra, espera-se que a antiga resistência possa servir como novo suporte para impulsionar a cotação do metal precioso.