IMF – Bolsas em alta com inflação dos EUA abaixo do esperado; Eur/Usd em máximos de agosto

| Bolsas em forte alta com inflação dos EUA abaixo do esperado



A inflação dos EUA foi menor do que o esperado em outubro, tendo-se fixado nos 7,7% face ao período homólogo, quando se esperava 8%, levando a subidas significativas nos mercados acionistas. Os principais índices americanos e europeus registaram fortes valorizações, ao ponto de a maioria dos mesmos ter renovado novos máximos de ciclos. Na sessão de quinta-feira, o índice Dow Jones subiu 3.7%, renovando máximos de quase três meses, o S&P 500 subiu 5,5% e o Nasdaq, que até então apresentava uma tendência de queda, subiu 7,5%. Do outro lado do Atlântico, a maioria dos índices renovaram máximos cíclicos de dois meses, como é o caso do Stoxx 600 que subiu 2,75% na sessão, mas o alemão Dax valorizou 3,51% na sessão e renovou novos máximos de junho, podendo sinalizar inversão da sua tendência de queda prévia.





A nível técnico, o Dax apresentava uma tendência de queda desde o final de 2021, estabelecendo máximos relativos cada vez mais baixos. No entanto, nos últimos dias, o índice quebrou em alta a linha de tendência descendente (vermelho) e a resistência robusta nos 14 000 pontos. Assim, pode-se esperar que a mesma sirva agora como suporte, apoiando uma inversão de tendência Bearish para Bullish.



| Eur/Usd em máximos de agosto



O Eur/Usd apresentou ganhos extensos no final da semana, levando o par a registar máximos cíclicos de agosto, nos $1,0344, após ter sido divulgado que a inflação dos EUA se situou abaixo do esperado em outubro. Assim, a mesma fixou-se nos 7,7% face ao período homólogo, quando se esperava 8%, sendo a primeira vez desde fevereiro que a inflação subiu a um ritmo inferior a 8%. Em cadeia, a inflação foi de 0,4%, abaixo dos 0,6% esperados. A inflação subjacente ("core") de outubro, que exclui componentes voláteis como os preços da alimentação e da energia, fixou-se nos 6,3% y/y e nos 0,3% m/m, face aos 6,5% y/y e 0,5% m/m esperados pelos analistas. Este abrandamento da inflação pode ser visto como um sinal de que a FED poderá estar a aproximar-se de um ponto de inflexão da política, permitindo o abrandamento do ritmo de subida das taxas de juro nas próximas reuniões. Com estes dados, o dólar recuou de forma generalizada. Na Zona Euro, o Eurostat publicou que as vendas a retalho de setembro da Zona Euro subiram 0,4% em cadeia, e recuaram 0,6% face ao período homólogo, representando um valor bastante inferior à queda esperada pelos economistas de 1,3%. Geralmente, as vendas a retalho podem ser lidas como um bom indicador da confiança dos consumidores, que tem estado em foco devido às expectativas de que a Zona Euro entrará numa recessão ao longo dos próximos meses.



O Eur/Usd, tem beneficiado da fraqueza do dólar na última semana, renovando máximos cíclicos de agosto nos $1,0344. O par tem apresentado tendência de queda para todos os horizontes temporais, sendo esperado que, no curto prazo a tendência se reverta, caso o par consiga ultrapassar a resistência dos $1,034.



| Petróleo recupera com alívio de medidas na China



Os preços do petróleo renovaram máximos de dois meses no início da semana, corrigindo esses ganhos nos dias seguintes. No entanto, na sexta-feira o petróleo apresentou ganhos extensos, apoiados pelo anúncio de que a China pretende aliviar as suas medidas de Covid-19. Adicionalmente, o facto de a inflação de outubro dos EUA ter sido inferior à esperada, levou a um enfraquecimento do dólar e ao reforço das esperanças de que a Fed irá abrandar o ritmo de crescimento das suas taxas de juro, que também contribuem para o impulso verificado na última sessão da semana.



A nível técnico, no início da semana, o crude renovou máximos de mais de dois meses. Posteriormente, corrigiu em baixa para níveis próximos dos $85, aproximando-se na sexta-feira novamente do nível dos $90. Ainda assim, é esperado que o "ouro negro" continue a apresentar uma tendência de lateralização entre os níveis mencionados.



| Ouro dispara em alta



O ouro registou uma subida significativa ao longo da semana, tendo renovado máximos de quase três meses, quebrado a resistência do nível dos $1750 e ultrapassado a linha superior do canal descendente em que transacionava (vermelho). O principal fator que contribuiu para o impulso do metal precioso foi a fraqueza do dólar e as perspetivas de que a Fed abrande o ritmo de crescimento das suas taxas de juro, após a inflação dos EUA ter saído abaixo do esperado.



O ouro quebrou a resistência dos $1750 por onça e ultrapassou por completo a linha superior descendente do canal em que transacionava desde o início do ano. Assim sendo, espera-se uma ligeira correção ao longo das próximas semanas, seguida de uma continuação da tendência bullish que o metal precioso tem vindo a apresentar no curto prazo.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.