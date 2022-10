IMF – Earnings Season arranca com resultados desapontantes

| Banca dá arranque à "earnings season" com resultados desapontantes



Na passada sexta-feira deu-se oficialmente o início da época de apresentação de resultados referentes ao terceiro trimestre em Wall Street, mais conhecida como "earnings season". Conforme já é habitual, a banca deu o pontapé de saída e os resultados deixaram a desejar. O Wells Fargo relatou um declínio de 31% y/y nos lucros do terceiro trimestre, com estes a recuarem de $5,12 mM para $3,53 mM, à medida que o banco lida com um conjunto de controvérsias. O Morgan Stanley viu os seus lucros caírem 30% y/y nos três meses até setembro, para $2,49 mM, face aos $3,48 mM no mesmo período de 2021, com o abrandamento do comércio global a penalizar o desempenho da divisão de banca de investimento. No caso do Citigroup, a queda dos lucros foi de 25% y/y, de $4,6 mM para $3,5 mM, em parte como resultado do facto de ter acrescentado mais $370 milhões às suas reservas de capital, que há um ano se encontravam em $1,16 mM, de forma a se proteger de uma potencial deterioração das condições económicas a nível global, visto ser dos bancos norte-americanos com maior exposição internacional. Por último, o JPMorgan Chase apresentou uma quebra de 17% y/y nos lucros do terceiro trimestre, para $9,74 mM, o que apesar de tudo foi melhor do que o esperado.





A nível técnico, menção para as ações do JPMorgan Chase, que apresentam uma tendência de queda desde o final de 2021. A ação tem vindo a cotar dentro de um canal de tendência descendente, recuando mais de 30% desde o início do ano. Não obstante, é importante realçar que a ação encontrou suporte no nível psicológico dos $100 de onde ressaltou, estando atualmente a testar o limite superior do canal de tendência. Uma eventual quebra a este nível possibilitaria à ação uma inversão de tendência, pelo que os próximos dias serão cruciais para tentar determinar o seu futuro para o resto do ano.



| Inflação dos EUA acima do esperado; Défice comercial da ZE em máximos históricos



A inflação dos EUA saiu mais alta do que o esperado em setembro, tendo-se fixado nos 8,2% y/y, face aos 8,1% esperados. Foi, no entanto, inferior à leitura de 8,3% de agosto. Em cadeia, a inflação subiu 0,4%, face aos 0,2% esperados e aos 0,1% registados no mês anterior. A inflação subjacente (excluindo componentes mais voláteis como bens alimentares e energia) subiu 0,6% em cadeia e 6,6% face ao período homólogo. A inflação elevada e um mercado laboral "apertado" indiciam que a Fed mantenha a sua política monetária agressiva ao longo das próximas reuniões, já sendo esperado que a mesma realize mais uma subida de 75 pontos base na sua próxima reunião. Deste lado do Atlântico, o défice comercial da Zona Euro registou uma forte expansão, subindo de 34 mil milhões de euros em julho para 51 mil milhões de euros em agosto. Este foi o décimo mês consecutivo em que a balança comercial da ZE apresentou um saldo negativo e ficou também marcado como o maior défice na ZE desde que há registo. O mês de agosto não se diferenciou dos precedentes no que toca aos fatores que contribuíram para o défice. Uma vez mais, os elevados preços energéticos foram a principal condicionante, tendo já estes sido responsáveis pela mudança de excedente para défice há dez meses. A situação merece especial atenção, dado que, historicamente, o conjunto dos países que partilham o euro tem apresentado grandes excedentes. Em agosto, a Zona Euro aumentou as suas exportações de mercadorias em 24% em relação ao período homólogo, totalizando 231,1 mil milhões de euros, aproximadamente em linha com o volume de exportações em julho. Não obstante, o aumento das exportações foi inferior à "fatura" das importações, que aumentou 53,6% no ano, para 282,1 mil milhões de euros, em grande parte como resultado dos preços energéticos.



O Eur/Usd, após as quedas sucessivas ao ponto de ter renovado mínimos de 20 anos nos $0,9537, ainda realizou um ligeiro ressalto e chegou a aproximar-se da paridade nos primeiros dias do mês. No entanto, não obteve sucesso e tem vindo a lateralizar em torno dos $0,97 desde então. As perspetivas continuam negativas para todo o horizonte temporal.



| Petróleo regressou às perdas, penalizado por receios de recessão



Após os amplos ganhos da semana anterior (impulsionados pelo anúncio de um corte de produção pela OPEP+), os preços do petróleo acabaram por recuar na última semana. Esta queda resulta, em parte, de uma correção técnica, mas também do aumento dos receios em torno de uma recessão e das fracas perspetivas de procura pela matéria-prima, especialmente na China. É de notar que a segunda maior economia mundial tem vindo a enfrentar novas crises de Covid-19, algo que, com a sua política de "Covid zero" tem pesado seriamente na atividade económica. A Agência Internacional de Energia (EIA) reduziu na quinta-feira a sua previsão da procura de petróleo para este e para o próximo ano, alertando para uma potencial recessão global.



A nível técnico, o crude realizou uma ligeira correção, recuando para níveis em torno dos $85/barril. Ainda assim, para o curto-prazo ouro negro ainda apresenta uma tendência altista, não podendo ser colocado de parte um teste aos $100 nas próximas semanas.



| Dólar mais forte penalizou o ouro



O ouro encerrou a última semana em território negativo, pressionado pelas perspetivas de subida de taxas de juro mais acentuadas por parte da Fed. É de notar que os dados da inflação divulgados na quinta-feira forneceram mais "munições" à Fed para realizar subidas das taxas de referência, o que penaliza o ouro.



O ouro vem a apresentar uma tendência de queda desde meados de março, apresentando máximos relativos cada vez mais baixos. Recentemente ainda recuperou algum terreno e até testou a linha de tendência descendente (vermelho). Contudo, não obteve sucesso e espera-se que dê continuidade às perdas no curto prazo.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.