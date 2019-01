IMF – Eur/Cad em mínimos de mês e meio

Dólar canadiano valoriza após dados da inflação acima do esperado



O Eur/Cad recuou na passada sexta-feira para mínimos de mês e meio após a publicação dos dados da inflação relativos a dezembro. O índice de preços do consumidor homólogo no Canadá em dezembro acelerou para os 2%, acima dos 1.7% previstos pela Reuters, valor esse que se verificou igualmente em novembro.



A nível técnico, o Eur/Cad testou a linha de tendência ascendente de curto prazo perto dos C$1.5050. O MACD aponta para uma desvalorização do par pelo que é esperada uma quebra dessa barreira. Caso isso suceda, o câmbio poderá recuar até ao suporte dos $1.49. No entanto, a queda não deverá ser muito mais ampla, dado que o RSI de 14 períodos se encontra já próximo de níveis oversold.







Eur/Usd recuou e quebrou os $1.14



O Eur/Usd, que acabou por definir máximos do ciclo no dia 11, recuou e testou níveis abaixo dos $1.14 – mínimos de duas semanas. Draghi discursou na última semana, na qual um estudo demonstrou que dois terços das empresas alemãs querem que o BCE suba as taxas de juro. O Presidente do BCE afirmou que os recentes desenvolvimentos económicos da Zona Euro têm sido mais fracos que o esperado e que as incertezas permanecem, dando assim a entender que ainda é necessária uma quantidade significativa de estímulos para continuar a apoiar as pressões inflacionistas no médio-prazo. A última semana foi marcado pelo abrandamento da economia alemã de 2.2% em 2017 para 1.5% em 2018, evitando por uma fração ínfima uma recessão, após ter contraído 0.2% no terceiro trimestre.



Tecnicamente, o Eur/Usd acabou por recuar após testar o limite superior do canal ascendente. O par desceu e chegou a testar níveis abaixo dos $1.14. No entanto, aparentemente o par encontrou suporte nesta zona e deverá voltar a recuperar das recentes quedas, mesmo com o MACD a dar sinal de venda. Suporte fixa-se no limite inferior do canal descendente.







Crude consolida após ressalto em alta no final de dezembro



Os dados macroeconómicos fracos sobre a economia chinesa têm vindo a fazer com que o sentimento se deteriore e o petróleo acabe por ser pressionado. Apesar de tudo, esta recuperação dos preços do petróleo dão uma perspetiva de que o sentimento está ligeiramente mais positivo do que há um mês. Os analistas continuam com receios de que a produção dos EUA vai continuar a subir até 2020 e devido ao abrandamento global.



Tecnicamente, o crude ao negociar em níveis oversold e próximo dos 38.2% de retração de fibonacci, acabou por consolidar ligeiramente dos ganhos que vinha a registar nas últimas duas semanas. No entanto, o MACD vê o sinal de compra intensificar-se podendo indicar que a matéria-prima poderá estar a corrigir parte da pressão bullish de curto-prazo, mas em breve voltará ao viés ascendente iniciado no final de dezembro.





Ouro recua para mínimos de mais de uma semana



Com a probabilidade de um acordo entre EUA e China a nível comercial e com a consequente redução da incerteza em torno do conflito, o ouro sofreu uma queda mais acentuada na passada sexta-feira para mínimos de mais de uma semana. O aparente amenizar do conflito fez subir os mercados bolsistas, penalizando o ouro.



A nível técnico, o metal precioso tem testado constantemente a resistência dos $1300. O MACD inverteu recentemente o seu sinal e aponta agora para uma queda do ouro. A commodity poderá assim seguir em baixa e encontrar suporte na linha ascendente de curto prazo. Caso a quebre, o metal poderá eventualmente recuar até ao nível de retração fibonacci dos 38.2% nos $1243.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.