Franco Suíço poderá dar continuidade à valorização ligeira recente.

Eur/Usd renova mínimos do ano próximo dos $1.19.

Crude mantém consolidação com o fortalecimento do dólar.

Cotação do ouro recuou para mínimos de dezembro nos $1301

O franco suíço renovou mínimos de janeiro de 2015 face ao euro nos 1.2005 francos em meados de abril, negociando neste momento em valores muito próximos dos referidos mínimos. Recorde-se que quando o franco suíço tinha paridade fixa com o euro a referida taxa de câmbio fixava-se igualmente nos 1.2005 francos. A queda da divisa helvética deveu-se principalmente à reduzida esperança do mercado de que o banco central do país, o SNB, faça uso de uma política monetária restritiva, algo a que outros países europeus estão a recorrer neste momento. O apetite do mercado pelo risco continua forte o que também ajudou à queda do franco suíço.Tecnicamente, o Eur/Chf embateu na resistência dos 1.2000 francos suíços, sendo provável que venha a recuar em breve do referido valor. Tendo em conta o gráfico diário, quer o MACD, quer o Estocástico dão um sinal claro de venda, juntamente com o RSI de 14 períodos que apresentou níveis overbought por um período ainda alargado. Caso uma queda acentuada se venha a verificar, o par de verá encontrar algum suporte na barreira dos 1.16 francos.A economia norte-americana abrandou, com o PIB no primeiro trimestre a crescer a 2.3%. Os Nonfarm Payrolls subiram menos que o esperado (164 mil vs 192 mil), mas a taxa de desemprego desceu de 4.1% em março para 3.9% em abril, 0.1% abaixo do previsto. Na Zona Euro o crescimento abrandou, após 20 semestres consecutivos a expandir e a inflação saiu abaixo do esperado (1.2% vs 1.3% abril).Numa perspetiva técnica, o Eur/Usd, após ter quebrado a linha inferior do canal ascendente, acabou por demonstrar alguma robustez no tom bearish, tendo descido a valores abaixo da média móvel de 200 dias. O par negoceia agora em oversold e acabou por ressaltar na zona dos $1.1910-35 (61.8% de correção). Apesar de se manter a perspetiva de queda é necessário o rompimento em baixa dos $1.1910-35 para o par ganhar o impulso para testar níveis em torno dos $1.1700 e $1.1850.O petróleo segue cada vez mais pressionado pela valorização do dólar, mas tem vindo a encontrar suporte na expectativa de que os EUA irão avançar com sanções ao Irão, que terão impacto nas exportações de petróleo deste país. Adicionalmente, os stocks nos EUA registaram a primeira subida deste ano, estando os mesmos 29% abaixo da média, mesmo com a produção em níveis recorde.No gráfico diário, o petróleo aparenta estar a perder a perspetiva bullish, apesar de estar a negociar acima da média móvel 21 e da linha ascendente. O par aparenta alguma dificuldade em quebrar os $69.50, estando a consolidar desde a primeira vez que testou esse nível. O MACD aparenta ter atingido um ponto máximo estando as suas médias móveis a convergir, neutralizando o tom de compra até agora presente. Zona de suporte fixa-se entre os $66.5 e os $64.A cotação do ouro atingiu mínimos de finais de dezembro nos $1301, tendo recuperado ligeiramente desde então para valores próximos dos $1310. O metal precioso segue em lateralização desde o início do primeiro trimestre desde ano entre os $1301 - $1366. O dólar fortaleceu-se, apesar de os dados do emprego nos EUA terem saído abaixo do esperado, devido ao facto de o mercado ver os referidos números como consistentes o suficiente para justificarem novas subidas nas taxas de juro. Deste modo, tendo este facto em conta, fica em parte explicado o retrocesso na cotação do metal precioso.A nível técnico, após ter quebrado em baixa a zona de retração fibonacci dos 38.2%, próximo dos $1316, a cotação do metal precioso acabou por recuar até ao nível de retração fibonacci dos 50%, perto dos $1301e quebrou a barreira suporte dos $1307, tendo ressaltado posteriormente em alta. No gráfico diário, o MACD continua a dar indicação de uma possível descida da cotação do ouro, pelo que esta poderá vir a testar novamente o nível de retração fibonacci dos 50%.