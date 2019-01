IMF – Eur/Gbp em mínimos de maio de 2017

Libra valorizou com possibilidade de acordo entre Theresa May e o DUP



A libra atingiu máximos de maio de 2017 face ao euro nos £0.8615, após surgirem rumores de que os unionistas do DUP – que por várias vezes deram apoio parlamentar ao governo de May – acordaram em privado apoiar o "Plano B" da primeira ministra. O Eur/Gbp recuperou, entretanto, ligeiramente ao longo de sexta-feira para valores acima dos £0.8850. Para além disso, o Partido Trabalhista indicou que é "altamente provável" que apoie uma tentativa por parte de alguns legisladores de evitar um Brexit desordenado. O mercado acredita que é pouco provável um hard Brexit, dado que esse não é o passo pretendido, nem pelo governo britânico, nem pela UE. May poderá ser forçada amanhã a pedir à União um adiamento da saída do país do bloco prevista para 29 de março, caso alguns legisladores apoiem essa emenda.



A nível técnico, o Eur/Gbp quebrou em baixa o suporte dos £0.8650, tendo ressaltado muito próximo da barreira dos £0.8620. Dado o movimento descendente do MACD, é possível que seja testado novamente este último nível no curto prazo. Contudo, não é expectável que este seja quebrado, pelo menos nos próximos dias, dado que o RSI de 14 períodos se encontra em níveis oversold.







Eur/Usd testou $1.13, mas volta aos $1.14.



A última semana foi marcada pelo encontro dos líderes mundiais em Davos e pelo discurso ligeiramente dovish de Mario Draghi que arrastou o Eur/Usd para os $1.13. Em Davos, o Chairman da UBS afirmou que a normalização das políticas monetárias acomodatícias dos principais bancos centrais não irá ocorrer no atual ciclo económico. Mario Draghi afirmou que a inflação deverá recuar nos próximos meses e que os próximos dados económicos deverão ser mais fracos que o previsto. O presidente indicou que os recentes valores desapontantes se devem a uma procura externa mais fraca e a riscos específicos setoriais e nacionais. Draghi adicionou que a probabilidade de recessão na Zona Euro é "baixa. No entanto, o mercado já descontou o discurso de Draghi e o euro voltou a ganhar terreno.



Tecnicamente, o Eur/Usd quebrou o limite inferior do canal ascendente e testou valores não vistos nas últimas seis semanas. Apesar de o MACD dar sinal de venda, o par aparenta ter encontrado suporte nos $1.13, à medida que o RSI (14) dá uma perspetiva oversold, indicando que o Eur/Usd deverá continuar a corrigir em alta da recente queda e voltar a testar o limite superior do canal ascendente.







Crude continua a consolidar os recentes ganhos



A agitação política e a ameaça dos EUA em introduzir sanções a este país deram algum suporte ao crude. As duas maiores economias asiáticas, a China e o Japão, planeiam continuar a lançar estímulos de modo a contrariar o abrandamento das suas economias. Apesar desses estímulos, as importações japonesas de petróleo caíram para mínimos de dois anos em 2018. Os receios de uma menor procura devido à contínua divulgação de dados económicos negativos continuam a pressionar o crude, que consolida dos ganhos do início do ano.



Tecnicamente, o crude negoceia próximo de níveis oversold e dos 38.2% de retração de fibonacci, mantendo-se a consolidar dos ganhos que vinha a registar nas últimas no início do ano. No entanto, o MACD vê o sinal de compra intensificar-se podendo indicar que a matéria-prima poderá estar a corrigir parte da pressão bullish de curto-prazo, mas que em breve voltará ao viés ascendente iniciado no final de dezembro.







Ouro recupera e atinge máximos de junho



O ouro recuperou na sexta-feira das perdas registadas no final da semana anterior, tendo atingido máximos de junho acima dos $1300. A valorização da commodity deveu-se essencialmente ao retrocesso do dólar, assim como ao aumento das preocupações em torno do conflito comercial entre a China e os EUA, que ainda não tem fim à vista, e com o shutdown governamental nos Estados Unidos que já dura há mais de um mês.



A nível técnico, o metal precioso voltou a ressaltar na linha ascendente de curto prazo, testando posteriormente a resistência dos $1300. Apesar de o MACD dar um sinal de baixa, a aproximação das médias móveis poderá eventualmente culminar numa inversão da tendência de baixa, o que poderá significar uma quebra da barreira dos $1300. O suporte situa-se nos $1275, assim como na linha de tendência ascendente e a próxima resistência nos $1326.







