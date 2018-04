Libra ressaltou em alta no limite inferior do canal

Eur/Usd cai com receios de enfraquecimento da inflação

Crude segue pressionado pela produção norte-americana

Ouro em mínimos da semana, após falhar teste nos $1344-$1355.

O Eur/Gbp recuperou de mínimos de junho de 2017 nos £0.8667, tendo desde então valorizado cerca de 1%. No Reino Unido, o PIB do quarto trimestre saiu de acordo com o esperado no último trimestre do ano passado nos 1.4%. Quanto à balança corrente do referido país, o défice da mesma foi revisto ligeiramente em baixa nos 18.4 mil milhões de libras no último trimestre de 2017, face aos £24 mM previstos e aos £19.17 mM do trimestre anterior. Já os preços das casas no Reino Unido aumentaram ao ritmo mais lento dos últimos sete meses em março (2.1%), abaixo do previsto pela Reuters (2.6%) e do valor do mês anterior (2.2%). Relativamente às vendas no retalho, a Confederação da Indústria Britânica realizou um estudo onde aponta para uma queda das mesmas, pela primeira vez em cinco meses, no mês de março.Tecnicamente, no gráfico diário, o RSI apresentou recentemente níveis oversold, antes da subida do par, tendo esta ocorrido após o teste falhado à barreira do limite inferior do canal de tendência descendente, iniciado em setembro, e ressaltado em alta. A convergência das médias móveis no MACD e o Estocástico também deram um trigger de venda no referido gráfico.O euro, na última semana, caiu de um máximo de cinco semanas face ao dólar, à medida que os receios de um enfraquecimento na inflação e um abrandamento nos empréstimos às empresas levantaram questões em torno do momentum da expansão económica. O indicador do sentimento económico na ZE caiu para 112.6 em março de 114.2 em fevereiro. Os resultados pessimistas do sentimento económico juntamente com os dados de que o crescimento dos empréstimos e a oferta da moeda na Zona Euro desaceleraram, levaram o euro a desvalorizar para níveis inferiores a $1.2400. Suportando a queda, esteve ainda a divulgação do PIB nos EUA do 4º trimestre de 2017, o qual saiu acima das previsões (2.9% vs 2.7%).Numa perspetiva técnica, o Eur/Usd quebrou a linha de tendência descendente verificada desde meados de fevereiro, mas acabou por demonstrar uma enorme vulnerabilidade acima dos $1.2400, tendo retornando posteriormente ao canal descendente de curto-prazo. O par tem vindo a consolidar entre as linhas de retração de fibonacci 0% e 38.2%. Caso haja uma quebra dos $1.2240-$1.2200 poderá haver uma confirmação de uma tendência de baixa, no curto-prazo, mais definida.Na última semana, o número de plataformas ativas nos EUA atingiu o valor de 804, um máximo de três anos e que aponta para um maior crescimento da produção. O Crude segue pressionado pelos dados da EIA que reportou uma subida dos stocks de crude em 1,6 milhões de barris, bastante acima das previsões. Contudo, esta matéria-prima ainda encontra algum suporte nas tensões no Médio-Oriente. Adicionalmente, o Príncipe Saudita disse ter intenção de alargar o acordo do petróleo com a Rússia para os próximos 10 ou 20 anos.O petróleo está a testar máximos recentes. O primeiro objetivo está nos $66.50, e quebrado este valor será de esperar uma extensão do movimento até perto dos $70. Na retoma da descida, os $60 voltarão a figurar como um nível relevante, capaz de despoletar ordens de venda caso quebrado.O ouro revelou alguma estabilidade na passada quinta-feira, um dia após a sua maior queda diária dos últimos nove meses, numa altura em que as tensões com a Coreia do Norte e os receios relativos a uma possível "guerra comercial" começam a dispersar. O líder da Coreia do Norte Kim Jong Un comprometeu-se a reunir-se com responsáveis dos Estados Unidos com vista à desnuclearização, de acordo com fontes chinesas. O metal preciso atingiu máximos de meados de fevereiro nos $1356, antes de recuar cerca de 2.5%.Tecnicamente, o "metal precioso" testou a zona de resistência dos $1344-$1355, tendo recuado após falhar o referido teste. No gráfico diário, o MACD, juntamente com o Estocástico, dá um sinal de venda, pelo que a cotação do ouro poderá vir a testar em breve a barreira suporte dos $1307, caso ultrapasse com relativa facilidade a zona dos 38.2% de retração de Fibonacci.